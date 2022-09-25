تأسست "شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية" كمختبر لبحث وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكانت تسمى من قبل "سلطة تطوير الأسلحة"، وتشكل الأحرف الأولى للاسم بالعبرية كلمة "رافائيل".

وفي عام 2002، أصبحت "رافائيل" شركة حكومية مستقلة، وهي تهتم بتطوير وإنتاج الأسلحة والتقنيات العسكرية والدفاعية للجيش الإسرائيلي، كما تسعى لتصدير منتجاتها العسكرية للخارج، وتخضع مشاريعها الحالية في تطوير الأسلحة للسرية.

ومن أشهر منتجاتها العسكرية "القبة الحديدية" و"قبة الطائرات المسيرة" وصواريخ "سبايدر" و"مقلاع داود".

البدايات

تأسست شركة "رافائيل" عام 1948 تحت قيادة شلومو غير، وتم تغيير اسمها في 1952 إلى "إدارة الأبحاث والتصميم"، وحملت بعد ذلك اسم "رافائيل" في 1958.

وفي عام 1995، طلب إسحاق رابين من عاموس حوريف أن يصبح رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وبعد سنوات عديدة عمل فيها حوريف رئيسا للجنة الاستشارية لها، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة حتى يناير/كانون الثاني 2001.

إعادة الهيكلة

في أوائل التسعينيات، سجلت "رافائيل" خسارة بلغت ذروتها عام 1995 (120 مليون دولار من حجم مبيعات يُقدر بـ460 مليون دولار)، فتقرر إعادة هيكلة المنظمة والبدء في تشغيلها كشركة.

وتم الانتهاء من إعادة الهيكلة عام 2002، عندما تم تأسيس "رافائيل" رسميا كشركة محدودة (رغم أنها لا تزال شركة مملوكة للحكومة)، مع الحفاظ على قدراتها التكنولوجية من خلال استثمار حوالي 10% من حجم الأعمال في برامج البحث والتطوير.

في عامها الأول كشركة محدودة، حققت شركة "رافائيل" ربحا قدره 37 مليون دولار من مبيعات بلغت 830 مليون دولار.

وبحلول عام 2016، سجلت الشركة أرباحا صافية سنوية بلغت 473 مليون شيكل (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، بزيادة 3% مقارنة بـ459 مليون شيكل (130.80 مليون دولار) عام 2015.

وفي عام 2006، بلغ إجمالي الطلبات الجديدة 10.7 مليارات شيكل (3 مليارات دولار)، وبلغت المبيعات 8.32 مليارات شيكل (2.37 مليار دولار)، بنسبة تفوق بـ6% ما كانت عليه الشركة عام 2015.

وبلغ تراكم طلبات الشركة حتى نهاية عام 2016 ما قيمته 21.72 مليار شيكل (6.19 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 12% عن نهاية 2015.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول 2007، غيرت الشركة اسمها من "هيئة رافائيل لتطوير التسلح" المحدودة إلى "منظومة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة" المحدودة.

تعاون

طوّرت "رافائيل" أول مركبة إطلاق فضائية إسرائيلية تحمل اسم "شافيت 2″، وتم إطلاقها في 5 يوليو/تموز 1964.

كما تقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع العالية التقنية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية.

وتتعاون "رافائيل" أيضا مع العديد من الشركات الأميركية، مثل: "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، و"رايثيون" (Raytheon)، والشركات الأوروبية مثل: "تاليس" (Thales)، و"إيدس" (EADS)، في مجالات متعددة مثل مشاريع الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة.

إنجازاتها العسكرية

صاروخ "شفرير" (Shafrir) ، وسُمي لاحقا "بايثون" (Python): وهو صاروخ "جو جو"، استخدمه الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 (التي يطلق عليها الإسرائيليون "حرب يوم الغفران").

، وسُمي لاحقا وهو صاروخ "جو جو"، استخدمه الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 (التي يطلق عليها الإسرائيليون "حرب يوم الغفران"). سبايك (Spike) الجيل الرابع: صاروخ موجه مضاد للدبابات من طراز "أطلق وانس" (بسبب دقته في إصابة الأهداف).

صاروخ موجه مضاد للدبابات من طراز "أطلق وانس" (بسبب دقته في إصابة الأهداف). نظام بوباي (Popeye): هو نظام صاروخي "جو أرض".

هو نظام صاروخي "جو أرض". صاروخ بوباي توربو (Popeye Turbo SLCM): يُعتقد أنه صاروخ كروز برأس نووي يُطلق من غواصة.

يُعتقد أنه صاروخ كروز برأس نووي يُطلق من غواصة. الشعاع الحديدي (Iron Beam): نظام دفاع صاروخي موجه بالليزر.

القبة الحديدية (Iron Dome): أول نظام دفاع جوي في العالم لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى وقذائف المدفعية.

أول نظام دفاع جوي في العالم لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى وقذائف المدفعية. الكأس (Trophy): نظام حماية نشط، تمكن من تدمير صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه دبابة ميركافا مارك 4 بالقرب من نير عوز.

نظام حماية نشط، تمكن من تدمير صاروخ مضاد للدبابات تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه دبابة ميركافا مارك 4 بالقرب من نير عوز. الحامي (Protector USV): مركبة غير مأهولة تطفو على سطح البحر، وتعتبر نظاما قتاليا بحريا مستقلا.

مركبة غير مأهولة تطفو على سطح البحر، وتعتبر نظاما قتاليا بحريا مستقلا. مقلاع داود (David’s Sling): نظام صاروخي "أرض جو" طور بالاشتراك مع شركة رايثيون الأميركية، وتم تصميمه لاعتراض الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى وصواريخ كروز.

نظام صاروخي "أرض جو" طور بالاشتراك مع شركة رايثيون الأميركية، وتم تصميمه لاعتراض الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى وصواريخ كروز. قبة مضادة للطائرات المسيرة (Drone Dome): هو نظام مضاد للطائرات المسيرة، عُرض أول مرة عام 2016. وتستخدم القبة المضادة للطائرات المسيرة مستشعرات مختلفة، بما في ذلك رادارات (RADA Electronic Industries RPS-42) ونظام التصوير (CONTROP Precision Technologies) وكاشفات إشارات الراديو.

وقد نشر النظام في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس خلال قمة مجموعة العشرين، وكذا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، وكلاهما عام 2018.

وفي العام نفسه، استعانت وزارة الدفاع البريطانية بالنظام ذاته من أجل مواجهة تهديدات طائرات مسيرة للملاحة في مطار غاتويك.