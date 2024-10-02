صاروخ قدر.. سلاح إيراني مطور من عائلة "شهاب 3" البالستية
2/10/2024-|آخر تحديث: 2/10/202405:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)
صاروخ أرض أرض باليستي إيراني بعيد المدى، ويمكن تزويده برؤوس متعددة، طورته طهران من عائلة صواريخ شهاب 3، وصنعت منه ثلاث نسخ هي: "قدر إس" و"قدر إتش" و"قدر إف".
وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024 أطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ بالستي -منها صواريخ قدر- على إسرائيل ردا على اغتيالها الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني.
التصنيع والتدشين
كشفت إيران عن صاروخ قدر يوم 22 سبتمبر/أيلول 2007، واختبرت قدراته في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى الغربية.
تمتلك إيران ثلاثة أنواع من صواريخ "قدر" وهي "قدر إس" و"قدر إتش" و"قدر إف"، وتعتبر هذه الصواريخ تجسيدا لجهود طهران في ترقية صاروخ "شهاب 3".
المواصفات
- يبلغ وزنه 17 طنا.
- طوله 15 مترا.
- قطره 1.25 مترا.
- وزن رأسه الحربية ما بين 700 إلى ألف كيلوغرام.
- سرعته تصل إلى 9 ماخات.
- يعمل بالوقود السائل في المرحلة الأولى، والوقود الصلب في المرحلة الثانية.
- قادر على حمل رأس حربية تزن 640 كيلوغراما.
القدرات والمميزات
- "قدر إس" يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، و"قدر إتش" يبلغ مداه 1650 كيلومترا، و"قدر إف" يبلغ مداه 1950 كيلومترا، ويستطيع ضرب أهداف على بعد ألفي كيلومتر بدقة عالية، ويضرب أهدافه في غضون 12 إلى 13 دقيقة.
- مقدمة الصاروخ المخروطية تمكنه من تقليل مقاومة الهواء ما يعطيه استقرارا وديناميكية أعلى.
- يستطيع التخفي عن الرادارات لسرعته وقدرته على المناورة، ويمكن أن يصل ارتفاعه إلى 16.58 مترا.
- يمكن إطلاقه من منصات وقواعد متحركة.
- يمكن تثبيت الرؤوس الحربية الذكية عليه لتوجيهه بدقة بعد دخوله الغلاف الجوي كي يدمر الأهداف بدقة عالية.
- مجهز برأس حربية معيارية تمكنه من حمل عدد كبير من القنابل.
- تصل دقة إصابته إلى 300 متر "سي إي بي" (الخطأ الدائري المحتمل).
المصدر : الصحافة الإيرانية