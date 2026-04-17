كاتب أمريكي: ماذا سيفعل ترمب إذا هاجم بوتين أوروبا؟

يرى الكاتب ديفيد إغناتيوس في مقال له بصحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعيش حالة من الحصار والشكوك الدائمة تجاه أعدائه، وهو ما يجعله في موقف حرج وخطير في آن واحد.

ويشير الكاتب إلى أن الجيش الروسي يواجه حالة من الجمود في أوكرانيا رغم الخسائر الفادحة، في وقت يبدو فيه بوتين عاجزا عن مساعدة حلفائه مثل إيران، بينما يغيب عنه أصدقاء آخرون مثل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

ويرسم إغناتيوس صورة قاتمة للاقتصاد الروسي الذي يعاني فوضى عارمة رغم الانتعاش المؤقت الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، في مقابل ازدياد قوة الدول الأوروبية وانتشار قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من القطب الشمالي إلى البحر الأسود.

السؤال المحوري

ويطرح إغناتيوس تساؤلا محوريا حول ما سيفعله الرئيس دونالد ترمب إذا شن بوتين هجوما على أوروبا، مشيرا إلى أن بوتين قد يفكر في الحرب القادمة ضد القارة الأوروبية قبل أن تستكمل دولها إعادة تسليح نفسها، وقبل أن تطور أوكرانيا أسلحة تصل إلى عمق روسيا.

وينقل الكاتب عن يوجين رومر ضابط المخابرات الوطنية الأمريكية السابق قوله إن روسيا ستخرج من حرب أوكرانيا أقل أمانا وأكثر تهديدا لأوروبا، حيث يرى رومر أن أوروبا هي أهم مسرح عمليات لروسيا، وأن أوكرانيا ستظل قضية غير محسومة طالما بقي بوتين في السلطة.

الجميع على الجبهة الشرقية

ويؤكد إغناتيوس أن بوتين يرى أوروبا في حالة حرب مع روسيا، ويمارس ضدها حملة من التخريب السري.

وينقل المقال تحذير الأمين العام لحلف الناتو مارك روته من أن روسيا قد تستخدم القوة العسكرية ضد الحلف في غضون 5 سنوات، مؤكدا أن الجميع أصبحوا الآن على الجبهة الشرقية.

ويستعرض الكاتب التهديدات الروسية المباشرة للدول الأوروبية التي تزود أوكرانيا بطائرات مسيّرة، مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، حيث لوّحت وزارة الدفاع الروسية بضرب مواقع الشركات المصنعة.

وفي هذا الصدد، يرى يوجين رومر أن بوتين قد يهاجم إحدى دول البلطيق لإثبات أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو -التي تنص على الدفاع المشترك- قد أصبحت مجرد حبر على ورق.

إغناتيوس:

تخلي ترمب عن حلفاء أمريكا في هذا التوقيت سيمثل فرصة ذهبية لبوتين لتحقيق طموحاته وتغيير النظام الأمني لأوروبا

السؤال الأكثر رعبا

أما بخصوص الموقف الأمريكي، فيرى ديفيد إغناتيوس أن السؤال الأكثر رعبا هو رد فعل ترمب في حال وقوع هجوم روسي.

ويشير إلى أن ترمب يصف الناتو بأنه نمر من ورق، ويصب جام غضبه على الحلفاء لعدم مساعدتهم واشنطن في ملفات أخرى.

ويحذر إغناتيوس من أن تخلي ترمب عن حلفاء أمريكا في هذا التوقيت سيمثل فرصة ذهبية لبوتين لتحقيق طموحاته وتغيير النظام الأمني في القارة، وهو ما قد يخلق أكبر أزمة في رئاسته إذا ما قرر الانفصال عن أوروبا قبل أن تعزز دفاعاتها الذاتية.