صحف عالمية: وقف حرب إيران الخيار الأكثر واقعية أمام ترمب

هيمنت التطورات العسكرية والاقتصادية المتسارعة على تغطيات عدد من الصحف العالمية، وتصدرتها تداعيات الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران والتوتر في مضيق هرمز.

ففي قراءة تحليلية لخيارات واشنطن، استهلت مجلة "فورين أفيرز" تغطيتها بالتأكيد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه اختبارا حاسما يتطلب "مرونة تكتيكية" عالية لإنهاء الحرب مع إيران، عبر تقديم الحد الأدنى الممكن من التنازلات لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا.

ورأى مقال المجلة أن ترمب، الذي أخفق قبل الحرب في بلورة إستراتيجية واضحة وبعيدة المدى، يقف اليوم عاجزا عن فرض إيقاعه على إيران أو التحكم في توقيت قراراتها.

وخلص المقال إلى أن الخيار الأكثر واقعية المطروح أمامه يتمثل في المسارعة لإنهاء الحرب، بالتوازي مع صياغة رؤية أمريكية واضحة ومحددة تجاه إيران.

مخاوف من مواجهة عسكرية

ميدانيا، حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من أن فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على إيران ينذر بانزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وقد دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض حصار بحري على مضيق هرمز حيّز التنفيذ صباح أمس الاثنين، بعد فشل جولة مفاوضات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين استمرت 21 ساعة في إسلام آباد في تحقيق اختراق بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز سيواجه تحديات خطيرة بسبب ضيق الممر المائي، واعتماد طهران على "الحرب غير المتكافئة"، المتمثلة في نشر الألغام البحرية وإطلاق أسراب الطائرات المسيرة، يهدد استقرار إمدادات الطاقة عالميا.

ولم تتوقف التحذيرات عند الجانب العسكري، إذ دقت صحيفة "وول ستريت جورنال" ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاقتصادية.

ونقلت عن مسؤولين دوليين مخاوفهم من أن التصعيد سيفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي، محذرة من أن المخاطر ستمتد لتضرب أسواق السندات وتقييم الأصول والائتمان الخاص، مما سيضاعف الضغوط على هيكل النظام المالي العالمي بأكمله.

وعلى الصعيد الأوروبي، ربطت صحيفة "التايمز" البريطانية بين الأزمات العالمية والداخلية، ناقلة عن رئيس الوزراء كير ستارمر إقراره بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ألحق ضررا بالغا باقتصاد البلاد.

ودافع ستارمر عن خطط حكومته لتبني بعض قواعد الاتحاد الأوروبي لتخفيف "صدمات الأسعار" الناجمة عن الحرب مع إيران، متعهدا بإقامة علاقة اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي رغم انتقادات المعارضة.

زلزال المجر

في موضوع آخر، وصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في افتتاحيتها هزيمة رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان بأنها "لحظة سياسية ذات أهمية عالية" وانتصار للديمقراطية.

واعتبرت الصحيفة أن فوز المعارض بيتر ماجار يمنحه تفويضا لتفكيك شبكة المصالح والفساد التي تجذرت في مؤسسات الدولة، مشيدة بالدور المحوري للشباب في الإطاحة بحكم أوربان الاستبدادي.

لكنّ صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية رأت أن طريق خليفة أوربان سيكون محفوفا بالتحديات والمشاق، نظرا للتغييرات الجذرية التي أحدثها سلفه في الدستور ومؤسسات الدولة العميقة، مؤكدة أن مكافحة الفساد ستكون الاختبار الأكبر للحكومة الجديدة.