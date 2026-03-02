ما انعكاسات حرب إيران على غزة؟

غزة- ترخي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بظلالها على غزة رغم الهدوء النسبي الذي يخيم على القطاع، وذلك مع إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق معابر القطاع المحاصر، بما فيها معبر رفح.

وتزداد الخشية من استغلال قوات الاحتلال تفجر الأوضاع في المنطقة لاتخاذها ذريعة لمواصلة التضييق على أكثر من مليوني فلسطيني، والتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويجمع مراقبون على أن غزة ليست بمعزل عن تطورات الحرب على إيران وستكون عرضة لتبعات سياسية وأمنية واقتصادية، لا سيما أنها لم تتعافَ من تبعات حرب أنهكتها على مدار العامين الماضيين.

تهرب إسرائيلي

على الصعيد السياسي، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة أن غزة ليست ساحة معزولة، بل جزء من شبكة توازنات إقليمية، حيث يعيد التصعيد بين إيران وإسرائيل بمشاركة أمريكية مباشرة ترتيب الأولويات على مستوى الإقليم، مما ينعكس سياسيا على مسار وقف إطلاق النار في غزة.

ويقول عفيفة -في حديث للجزيرة نت- إنه إذا انشغلت واشنطن بإدارة مواجهة أوسع وأطول مع إيران، فستتراجع أولوية الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لاستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، حينها ستكون النتيجة إبطاء التنفيذ أو إعادة التفاوض تحت ذريعة "الظرف الأمني الإقليمي".

ويرى عفيفة أنه إذا تحوّل الصراع إلى مواجهة إقليمية، فقد يستخدم نتنياهو ذلك لتأجيل الالتزامات المتعلقة بغزة، خاصة ما يتصل بالانسحاب أو إعادة الإعمار.

في المقابل، يشير عفيفة إلى أنه في حال شعرت حركة حماس أن المواجهة الإقليمية لم تكسر موقع "محور المقاومة"، فقد تميل إلى استثمار ذلك في بعض الملفات، أما إذا بدا أن إيران تتعرض لضغط كبير، فقد تضطر الحركة للتعامل مع واقع جديد وتكون أولويته الأساسية تثبيت وقف النار لحماية الجبهة الداخلية في غزة.

ويؤكد الكاتب السياسي أن الأخطر هو ربط المسار الإيراني بالمسار الغزي، أي استخدام ملف غزة كورقة ضغط في التفاوض غير المباشر مع واشنطن أو عبر الوسطاء.

جولات تصعيد

ويأتي اندلاع الحرب الإسرائيلية على إيران عقب جولتين من التصعيد العسكري بين الطرفين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ففي الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، شنت طهران هجوما صاروخيا ضد إسرائيل ردا على اغتيال الاحتلال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/تموز 2024 وعددا من قادة محور المقاومة، بإطلاق نحو 200 صاروخ باليستي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ذلك الوقت كانت الحرب على غزة على أشدها، وطالت الصواريخ الإيرانية أماكن تمركز جيش الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وفي 13 يونيو/حزيران 2025، انطلقت موجة تصعيد جديدة بين طهران وإسرائيل استمرت 12 يوما، بعدما شنت إسرائيل هجوما مفاجئا واسع النطاق على مواقع داخل إيران، بما في ذلك منشآت عسكرية، في عملية وُصفت بأنها استباقية لتدمير قدرات إيران النووية والعسكرية.

وردت إيران حينها بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة ضد أهداف في إسرائيل.

وكان قطاع غزة في تلك الجولة في خضم الحرب الإسرائيلية، ويعاني سكانه من الجوع المتعمد بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع إدخال المساعدات.

تبعات أمنية

وتعيد الحرب على إيران تشكيل أولويات الصراع في المنطقة، وستنعكس على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما يقول الباحث في الشأن الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة.

وأوضح أن دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب يعني عمليا انتقال مركز الاهتمام الأمريكي من ملف غزة إلى ساحة المواجهة مع إيران، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ واضح في الحراك السياسي المتعلق باتفاق التهدئة في غزة، وربما إلى حالة من الجمود شبه الكامل.

ولفت أبو زبيدة -في حديث للجزيرة نت- إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تبدو في حالة شلل، خاصة أنها تتطلب قرارات حساسة ومفصلية، من بينها الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، ونشر قوة استقرار دولية، وتشكيل لجنة لإدارة حكومة تكنوقراط، إلى جانب ترتيبات أمنية معقدة.

ويرى أبو زبيدة أن غزة ستصبح تلقائيا ساحة متأثرة بأي تصعيد إقليمي، عبر 3 مسارات محتملة:

المسار الأول يتمثل في تصعيد متدرج، قد يلجأ فيه الاحتلال إلى توسيع عملياته المحدودة داخل القطاع، مستفيدا من بنك أهداف استخباري لتنفيذ ضربات نوعية تحمل رسائل ردعية غير مباشرة إلى قوى المقاومة وإيران ومحور المقاومة، وكذلك لتخفيف الضغط الداخلي الناتج عن الحرب الكبرى.

أما المسار الثاني، فيقوم على تجميد التحركات العسكرية في غزة بشكل تكتيكي، حيث قد يفضل الاحتلال إبقاء الجبهة هادئة مؤقتا، إدراكا لمخاطر فتح جبهات متزامنة، خصوصا في حال اتساع رقعة المواجهة إقليميا لتشمل ساحات أخرى مثل العراق أو اليمن أو البحر الأحمر، بما قد يخلق تحديات عسكرية غير محسوبة.

ويشكل تزامن الاشتعال في مختلف الساحات، المسار الأخطر بحيث تتحول غزة إلى جزء من معركة إقليمية متعددة الجبهات، خاصة إذا انخرط فاعلون إقليميون بشكل مباشر في المواجهة.

وأكد أبو زبيدة أن الحرب على إيران قد تمنح إسرائيل هامشا أوسع للمماطلة، وربما التشدد في شروطها، لا سيما فيما يتعلق بملف نزع سلاح المقاومة وإعادة ترتيب الواقع الأمني في قطاع غزة.

إنهاك اقتصادي

وفي التداعيات الاقتصادية، قال الباحث أحمد أبو قمر إن الاقتصاد الفلسطيني يرتبط بشكل شبه كامل بالاقتصاد الإسرائيلي، الأمر الذي يجعل أي خلل في سلاسل الإمداد داخل إسرائيل ينعكس بصورة مباشرة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونوه أبو قمر -في حديث للجزيرة نت- إلى أن استمرار إغلاق معبر رفح البري يحرم القطاع من تنويع مصادر إدخال البضائع، لا سيما أنه كان يخفف من حدة الاعتماد على معبر كرم أبو سالم، ويحد من آثار أي إغلاق أو قيود مفروضة.

وبيّن الباحث في الشأن الاقتصادي أن معابر غزة تُعد الحلقة الأكثر هشاشة في ظل الأزمات، إذ إن إغلاقها ليوم واحد ينعكس فورا على الأسواق، خاصة في ظل التحولات التي شهدها القطاع بعد الحرب.

وأضاف: قبل الحرب، كان لدى غزة احتياطي غذائي يكفي لما لا يقل عن 6 أشهر، مما أتاح قدرة نسبية على امتصاص الصدمات المرتبطة بالأمن الغذائي، أما اليوم وبعد تدمير المستودعات والمخازن واستهداف مكونات السلة الغذائية، فقد تآكلت تلك القدرة بشكل كبير، وبات الاعتماد شبه كلي على الاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الأسواق شديدة الحساسية لأي تطور أمني أو إغلاق للمعابر.

وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي أن هذا الواقع يخلق حالة من التشوه الاقتصادي في الأسواق، تتجلى في اضطراب الأسعار وارتفاعها بشكل مفاجئ، كما حدث مؤخرا.

وحذر أبو قمر من أن استمرار التوترات الإقليمية، مع هشاشة البنية الاقتصادية في غزة، يضاعف من احتمالات تفاقم الأزمة المعيشية، ويجعل أي تصعيد عسكري في المنطقة عامل ضغط إضافيا على واقع اقتصادي منهك أصلا.