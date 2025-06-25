جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط و6 جنود في كمين خان يونس

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خان يونس.

واعترف جيش الاحتلال أيضا بإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة 605 في كمين المقاومة بخان يونس، مشيرا إلى أن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خان يونس، وعملية إجلائهم من المكان كانت صعبة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الضابط والجنود بخان يونس بأصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- عن جنود مفقودين في موقع الكمين بخان يونس، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

وكانت كتائب عز الدين القسام لجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أمس أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا باستهداف قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في خان يونس.

وقالت الكتائب -عبر تطبيق تلغرام- إن مقاتليها استهدفوا القوة الإسرائيلية داخل منزل جنوب خان يونس بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "آر بي جي" وأوقعوا قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وتأتي التطورات في خان يونس وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة ميركافا جنوبي مدينة خان يونس، وقالت الكتائب -عبر حسابها على تلغرام- إنها استهدف الدبابة بعبوة شواظ وقذيفة "الياسين 105" بمنطقة الترخيص القديم جنوب خان يونس.

من جانبها أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة "السطر الغربي" شمال خان يونس. وقالت إنها رصدت سقوط القذائف وسط جنود إسرائيليين وتحرك آليات عسكرية ومروحيات لإجلاء القتلى والجرحى. وأكدت مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

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وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها قتلت 3 جنود إسرائيليين في جباليا شمالي القطاع.