اشتباكات في مخيمي بلاطة وأريحا واقتحامات ليلية لبلدات الضفة

خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة ومخيم عين السلطات بشمال أريحا شرقي الضفة، وذلك وسط اقتحام قوات الاحتلال لبلدات فلسطينية في الضفة خلال مساء السبت وفجر اليوم الأحد.

وقالت كتيبة بلاطة التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها خاضت فجر اليوم الأحد اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم بلاطة بنابلس.

وأضافت أنها استهدفت القوات المتوغلة في المخيم بوابل كثيف من الرصاص.

كما ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت في وقت مبكر اليوم الأحد بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم عين السلطان شمالي مدينة أريحا.

تواصل الاقتحامات

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلية المتكررة لمختلف بلدات الضفة الغربية ومدنها، إذ اقتحمت فجر اليوم مدينة نابلس، كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة أيضا حيث ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم منزل المطارد كاظم رضوان في البلدة.

كما نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم الأحد المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، واقتحم كذلك مدينة يطا جنوبي الخليل وقرية أبو قش شمالي رام الله.

وفي رام الله أيضا، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين هاجموا في وقت متأخر أمس منزلا في بلدة أم صفا شمالي مدينة رام الله.