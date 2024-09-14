شويغو في كوريا الشمالية لتعزيز الحوار الإستراتيجي

أجرى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وناقشا تعزيز الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ -اليوم السبت- "كان هناك تبادل واسع للآراء حول قضايا تعميق الحوار الإستراتيجي بشكل مستمر وتعزيز التعاون للدفاع عن المصالح الأمنية المتبادلة".

وأضافت أن كيم "أكد أن حكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستوسع التعاون والتنسيق" مع روسيا على أساس المعاهدة الدفاعية بين البلدين.

من جهته، أورد مجلس الأمن الروسي أيضا على موقعه الإلكتروني أن اجتماع شويغو مع كيم "يقدم مساهمة مهمة في تنفيذ" المعاهدة.

ويرأس شويغو مجلس الأمن الروسي منذ تنحيه عن منصب وزير الدفاع مايو/أيار الماضي.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد زار كوريا الشمالية يونيو/حزيران الماضي حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك مع بيونغ يانغ.

ويقول مراقبون غربيون منذ فترة طويلة إن روسيا تنشر صواريخ كورية شمالية في أوكرانيا.

واستند تقرير جديد لمركز "أبحاث التسلح في النزاعات" هذا الأسبوع إلى تحليلات لحطام صواريخ لإظهار "أن صواريخ مصنّعة هذا العام في كوريا الشمالية يتم استخدامها في أوكرانيا".

وتربط موسكو علاقات تاريخية مع بيونغ يانغ منذ أن ساعد الاتحاد السوفياتي في تأسيس كوريا الشمالية، لكن موسكو حرصت على تعزيز هذه العلاقات منذ هجومها على أوكرانيا عام 2022.