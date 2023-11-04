قذيفة "الياسين 105".. صائدة دبابات "الميركافا" الإسرائيلية بغزة

أصلها روسي لكن مهندسي المقاومة أضافوا إليها لمسة فلسطينية، صنعت لتدمير العربات العسكرية، لكن المدرعات كانت تفجرها، فطورها المقاومون حتى صارت تدمر دبابة "الميركافا" رمز الصناعة الحربية الإسرائيلية.

قذيفة "الياسين 105" قذيفة مضادة للدروع صنعتها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، واستخدمتها لأول مرة في معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.





التسمية

أطلقت كتائب القسام على هذه القذيفة اسم "الياسين 105" تيمنا باسم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس سنة 1987، الذي اعتقلته إسرائيل يوم 18 مايو/أيار 1989 مع مئات من أعضاء الحركة، وأفرجت عنه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1997، واغتالته في 22 مارس/آذار 2004.

الاستخدام والتطوير

"الياسين 105" قذيفة "آر بي جي" محمولة على الكتف مضادة للدروع، صنعتها كتائب القسام في قطاع غزة عبر تطوير قذيفة "تاندوم 85" الروسية، التي استخدمتها المقاومة لأول مرة في معركة "الفرقان" في يناير/كانون الثاني 2009.

وقد استهدفت المقاومة بهذه القذيفة -التي ظهرت أيضا في كثير من العروض العسكرية لكتائب القسام- ناقلة جند إسرائيلية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة ودمرتها بشكل كامل.

وفي معركة "العصف المأكول" في يوليو/تموز 2014، استخدمت المقاومة طرازا روسيا مطورا من قذيفة "تاندوم 85" وأثبت فعاليته، إذ فجرت به 9 دبابات إسرائيلية.

في فبراير/شباط 2017 أعلنت القسام أنها طورت نسخة محلية من قذيفة "تاندوم 85" وسمتها قذيفة "الياسين 105″، وقالت إنها أضافت إليها تحسينات طورت بها دقتها وفعاليتها ضد الدبابات والمركبات المدرعة عموما.

وأضافت الكتائب في فيلم وثائقي عن الشهيد محمد القوقا، أحد قادتها الميدانيين الذين اغتالهم الاحتلال، أن قذيفة "بانتوم 85" أثبتت فعاليتها في حرب 2014 وألحقت خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي.

وقال القيادي في الكتائب رائد سعد في شهادة في الفيلم نفسه إن الشهيد القوقا كان له دور مهم في تطوير هذه القذيفة إلى نسخة "الياسين 105".

وأعلنت كتائب القسام عن استخدام قذيفة "الياسين 105" لأول مرة في حرب "طوفان الأقصى"، وكشف عن ذلك الناطق باسمها أبو عبيدة في خطاب له يوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد تم إسقاط هذه القذيفة في بداية المعركة على دبابة من الجو بواسطة طائرة مسيرة، كما استهدف بها المقاومون دبابات إسرائيل من مسافات قريبة في عدة مناطق بقطاع غزة.

المميزات والمواصفات

تتكون قذيفة الياسين من رأس تدميرية مزدوجة، تحتوي على حشوتين تنفجران عبر مرحلتين، الأولى تنفجر وتخرق الدرع الخارجي، والثانية تخترق فولاذ الدبابة وتنفجر بداخلها.

ويقدر مدى قذيفة "الياسين 105" بما بين 100 و500 متر، ويكون مداها المؤثر في حدود 150 مترا، كما تبلغ سرعتها القصوى 300 متر في الثانية.

وأبرز مواصفاتها وخصائصها ما يلي: