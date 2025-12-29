النفط يرتفع وسط تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على الإمدادات، بينما لا تزال ثمة عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع برميل خام برنت 2% إلى 61.85 دولارا، في وقت كتابة هذا التقرير، في حين زاد الخام الأميركي 2.085 إلى 57.92 دولارا.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% الجمعة الماضية، إذ وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

التوترات الجيوسياسية

نقلت رويترز عن المحلل في شركة "هايتونغ فيوتشرز"، يانغ آن، قوله: "يعد استمرار التوترات الجيوسياسية السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال عطلة نهاية الأسبوع"، متحدثا أيضا عن اضطرابات شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.

وتابع: "قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات".

وقال ترامب أمس الأحد إنه وزيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

وقال ترامب إنه سيتضح "في غضون أسابيع قليلة" ما إذا كانت المفاوضات لإنهاء الحرب ستنجح أم لا.

ومن المتوقع أن يتم تداول النفط الخام في نطاق يتراوح بين 55 و60 دولارا مع ترقب الإجراءات الأميركية ضد شحنات النفط الفنزويلية وأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا التي تنتج حوالي 1.5 مليون برميل يوميا.