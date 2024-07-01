زادت التحويلات المالية من الدول الغنية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 3.8% في عام 2023 لتبلغ 669 مليار دولار، وظلت الولايات المتحدة الدولة الأولى في إرسال الأموال إلى الوطن من قبل الأشخاص العاملين في الخارج، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأميركية.

وفي عالمنا العربي، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي عامة، وقطر والسعودية والإمارات خاصة بوصفها أبرز البلدان في إرسال الأموال للخارج من قبل العمال والموظفين العرب والأجانب العاملين فيها.

ففي السعودية، على سبيل المثال، ارتفع سوق تدفق التحويلات إلى الخارج 2.3% خلال عام 2023 ليصل 41.07 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجل حجم السوق معدل نمو سنويا مركبا قدره 1.6% ليصل إلى 43.69 مليار دولار بحلول عام 2028، وفق ما ذكرت منصة "ماركت ووتش" الأميركية مؤخرًا.

وعلى مستوى العالم ككل، بلغ إجمالي قيمة التحويلات المالية من قبل العمالة الأجنية 857 مليار دولار صعودا من 843 مليار دولار في 2022، وسط توقعات بوصولها إلى 883 مليار دولار نهاية العام الجاري.

وأفاد البنك الدولي بأن متوسط تكلفة إرسال الأموال دوليا يزيد قليلا عن 6%، لذا، فإن إرسال ألف دولار إلى صديق أو عائلة في الوطن قد يكلف حوالي 60 دولارا، وفق ما أوردت فوربس.

وفي هذا التقرير، تقدم الجزيرة نت لكم أفضل 5 طرق لتحويل الأموال بسهولة وأمان عبر الإنترنت وأفضل الشركات المستخدمة، مع ميزات وسلبيات كل منها، وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة مثل فوربس ونيرد والت وبانكريت وماركت ووتش وغيرها.

1- وايز (Wise)

إذا كنت ممن يسافر كثيرا بسبب العمل أو حب التجول أو أي سبب آخر، فهذه هي أفضل طريقة لإرسال الأموال أو استلامها.

تركز شركة وايز على "الخدمات المصرفية بلا حدود"، وتجعل إدارة الأموال بعملات متعددة أمرًا سهلًا.

كيف يعمل؟

إنشاء حساب مع وايز مجاني، ويمكن تخصيص كل قسم من الحساب المصرفي لعملة معينة.

على سبيل المثال، إذا أضفت رصيدًا باليورو، يأتي الحساب المصرفي برقم "سويفت"، تمامًا كما هو الحال في أوروبا، وإذا أضفت رصيدا بالجنيه الإسترليني فسيكون لهذا الرصيد رمز فرز خاص به، ويمكن للحساب المصرفي الاحتفاظ بأكثر من 50 عملة وإدارتها.

وتقدم شركة وايز بطاقة خصم خاصة بها "بطاقة وايز" مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 9 دولارات، ويتمتع الحساب بالقدرة على تحويل العملات بين الأرصدة (مقابل رسوم بسيطة).

الرسوم

تحويل العملات باستخدام بطاقتك يخضع لرسوم لا تقل عن 0.41%، وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي التي تصل إلى 100 دولار شهريًا مجانية، في حين أن أي شيء يزيد عن ذلك يخضع لرسوم قدرها 2%.

السرعة

يعتمد الوقت المستغرق لتلقي الأموال على بطاقة الخصم وعلى كيفية إضافة الأموال، وبعضها متاح في غضون ثوانٍ.

حدود المعاملات

لا حدود للمبلغ الذي يمكنك استلامه والاحتفاظ به بجميع العملات بخلاف الدولار الأميركي. للإرسال، يوجد في معظم الولايات المتحدة حد قدره 50 ألف دولار يوميًا، وحد أقصى قدره مليون دولار للتحويلات المحلية.

المناطق التي يعمل فيها

معظم دول العالم بما فيها العديد من الدول العربية مثل المغرب والإمارات ومصر.

2- باي بال (Pay pal)

يتفوق باي بال على تطبيقات تحويل الأموال الأخرى بسبب إمكانية الوصول إليه واختيار طرق الدفع، وقد يتم استلام الأموال على الفور في الحساب الخاص بالمستلم، ويمكن بعد ذلك تحويلها إلى حساب مصرفي في أقرب وقت.

ومن المزايا الرئيسية الأخرى لـ"باي بال" أنه إذا كان المستلم لا يريد الارتباط بحساب مصرفي، فيمكنه استخدام رصيد باي بال الخاص به لإنفاق الأموال لأن المنصة مقبولة على نطاق واسع بوصفها طريقة للدفع.

كيف يعمل؟

يمكن لأصحاب حسابات باي بال إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة من خلال التطبيق أو عبر الإنترنت عبر متصفح الويب. ويمكن لأصحاب الحسابات إرسال الأموال من خلال مجموعة متنوعة من طرق الدفع، ويجب أن يكون المستلمون أيضا لديهم حسابات باي بال.

الرسوم

يخضع إرسال الأموال دوليا إلى العائلة والأصدقاء عبر رصيد باي بال أو حساب مصرفي مرتبط أو بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم لرسوم بنسبة 5% من المبلغ المرسل، مع حد أدنى للرسوم قدره 99 سنتا، وحد أقصى 4.99 دولارات.

السرعة

قد يتم استلام الأموال على الفور في رصيد باي بال الخاص بالمستلم، ويمكن تحويلها إلى حسابه البنكي في أقرب وقت.

حدود المعاملات

لا حد أقصى للمبلغ الإجمالي للمال الذي يمكن إرساله للحسابات التي تم التحقق منها، ولكنها تقتصر على 60 ألف دولار في معاملة واحدة.

المناطق التي يعمل فيها

معظم دول العالم بما فيها العديد من البلدان العربية مثل الأردن والمغرب ومصر وتونس والصومال ودول الخليج العربي وغيرها.

3- وورد ريمت (WorldRemit)

عند الرغبة في إرسال الأموال النقدية دوليا، من المهم الانتباه إلى أسعار الصرف والرسوم، فليست كل خدمة تتقاضى المبلغ نفسه، حتى إن بعض أسعار الصرف تختلف من خدمة إلى أخرى.

وتتمتع "وورد ريمت" ببعض من أقل رسوم التحويل النقدي مقارنة بغيرها، ويمكن للمستخدمين إرسال الأموال إلى أشخاص في أكثر من 130 دولة حول العالم.

كيف يعمل؟

يجب أن يكون لديك حساب لاستخدام وورد ريمت، علما أن التسجيل مجاني.

الرسوم

تختلف رسوم التحويل وتعتمد على المكان الذي ترسل إليه الأموال. على سبيل المثال، تبلغ رسوم توصيل 50 دولارا من الولايات المتحدة إلى أحد متاجر "وول مارت" في المكسيك 2.99 دولار.

السرعة

معظم عمليات النقل والاستلام تكون فورية.

حدود المعاملات

تعتمد على البلد الذي ترسل الأموال منه. إذا كنت ترسل من الولايات المتحدة باستخدام بطاقة خصم أو ائتمان أو بطاقة مسبقة الدفع، فيمكنك إرسال 5 آلاف دولار لكل معاملة بحد أقصى 9 آلاف دولار لكل 24 ساعة.

المناطق التي يعمل بها

يعمل في أكثر من 150 دولة في العالم بما فيها العديد من البلدان العريية مثل مصر والمغرب وتونس.

4- آبل باي (Apple Pay)

إذا كان لديك هاتف آيفون أو آبل ووتش (ساعة آبل)، فإن هذا خيار ممتاز لإرسال واستقبال الأموال من وإلى مستخدمي أجهزة آبل الآخرين عبر رسالة نصية سريعة.

كيف يعمل؟

لاستخدام هذه الطريقة، يجب إعداد تطبيق آبل باي في محفظة أبل (Apple Wallet) الخاصة بك، وهي عملية تتطلب ربط بطاقة الخصم لتمويل عملية النقل.

بعد ذلك، اضغط على أيقونة آبل باي (Apple Pay) في تطبيق الرسائل على جهازك لإرسال الأموال عبر رسالة نصية إلى إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، وستظهر الأموال المحولة في محفظة المستلم.

الرسوم

توجد طرق مجانية لإرسال الأموال واستلامها، لكن أبل ستفرض عليك رسوما بنسبة 1.5% مقابل التحويلات الفورية، والحد الأدنى لرسوم التحويلات الفورية هو 25 سنتا، والحد الأقصى للرسوم هو 15 دولارا.

السرعة

فوري مقابل بعض الرسوم، كما هو موضح في النقطة السابقة.

حدود المعاملات

يمكن إرسال أو استلام ما يصل إلى 10 آلاف دولار كحد أقصى خلال فترة 7 أيام.

المناطق التي يعمل بها

يعمل في عدد كبير من بلدان العالم بما فيها العديد من الدول العربية مثل المغرب والأردن وفلسطين ودول الخليج العربي.

غوغل باي (Google Pay)

يتوفر تطبيق "غوغل باي" في متجر "غوغل بلاي" (Google Play) وعلى أجهزة "آي أو إس" (iOS) لأولئك الذين لديهم حساب غوغل، ويمكن استخدامه لإرسال واستقبال الأموال بين الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى إجراء عمليات شراء دون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت.

كيف يعمل؟

مثل الخيارات الأخرى، تأتي الأموال التي تدخل وتخرج من غوغل باي من بطاقة خصم مرتبطة أو حساب مصرفي أدخلته في التطبيق.

حدود المعاملات

خلال فترة 7 أيام، تتيح لك غوغل إرسال ما يصل إلى 5 آلاف دولار إذا تم التحقق من هويتك (أو 500 دولار إذا لم يتم التحقق من هويتك).

ولا يدعم التطبيق بطاقات الائتمان كوسيلة لإرسال الأموال.

المناطق التي يعمل بها

يعمل في معظم البلدان بما فيها العديد من الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب ودول الخليج العربي.