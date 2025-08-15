موافقة سموتريتش على "إي وان" تعيد تشكيل خريطة الضفة الغربية

استعرضت حلقة 2025/8/14 من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تنفيذ خطة “إي وان” الاستيطانية، التي تهدف لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وتتضمن الخطة بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، في مشروع أُجل لسنوات وسط معارضة دولية.

وزعم سموتريتش أن المخطط يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– والإدارة الأميركية وسيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن المشروع يعني "دفن" فكرة الدولة الفلسطينية واتفاق أوسلو، واصفا الحكومة الإسرائيلية بالفاشية ودعا لفرض عقوبات عليها.

وفي المقابل، نفى المحلل الإستراتيجي بالحزب الجمهوري أدولفو فرانكو دعم إدارة دونالد ترامب للخطة، مؤكدا أن واشنطن لا تعارض حل الدولتين لكنها ترفض الاعتراف الآني بدولة فلسطين.

تقديم: عبد القادر عراضة