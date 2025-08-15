Israeli far-right Finance Minister Bezalel Smotrich holds a map of an area near the settlement of Maale Adumim, a land corridor known as E1, outside Jerusalem in the occupied West Bank, on August 14, 2025, after a press conference at the site. Far-right ministers have in recent months openly called for Israel's annexation of the territory. Plans exist to build 4,000 housing units, schools, health clinics and a country club on E1 between Maale Adumim and Jerusalem. (Photo by Menahem Kahana / AFP)
ما وراء الخبر

موافقة سموتريتش على "إي وان" تعيد تشكيل خريطة الضفة الغربية

استعرضت حلقة 2025/8/14 من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تنفيذ خطة “إي وان” الاستيطانية، التي تهدف لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وتتضمن الخطة بناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم، في مشروع أُجل لسنوات وسط معارضة دولية.

وزعم سموتريتش أن المخطط يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– والإدارة الأميركية وسيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن المشروع يعني "دفن" فكرة الدولة الفلسطينية واتفاق أوسلو، واصفا الحكومة الإسرائيلية بالفاشية ودعا لفرض عقوبات عليها.

وفي المقابل، نفى المحلل الإستراتيجي بالحزب الجمهوري أدولفو فرانكو دعم إدارة دونالد ترامب للخطة، مؤكدا أن واشنطن لا تعارض حل الدولتين لكنها ترفض الاعتراف الآني بدولة فلسطين.

تقديم: عبد القادر عراضة

 

15/8/2025-|آخر تحديث: 00:04 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة