نائب جمهوري سابق مدان بالفساد يغادر السجن بعد تخفيف ترامب العقوبة

خرج النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية، من السجن بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيف العقوبة.

وفي منشور على شبكته "تروث سوشيال" -الجمعة- كتب الرئيس الأميركي "كان جورج في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وتعرض لمعاملة سيئة للغاية".

وأضاف "على الأقل كان لدى سانتوس الشجاعة والذكاء للتصويت دائما للجمهوريين. لذلك، وقّعت للتو قرار تخفيف الحكم وإطلاق سراح جورج سانتوس من السجن، فورا".

وغادر سانتوس سجن فيرتون الفدرالي في نيوجيرسي وهو "في طريقه إلى منزله"، حسبما قال المحامي جوزيف موراي في ساعة متأخرة الجمعة.

وكتب موراي في منشور على منصة إكس "بارك الله الرئيس دونالد ترامب، أعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

ويختلف تخفيف الحكم الرئاسي عن العفو في أن الإدانة الأصلية تبقى كما هي بينما تُخفف العقوبة الصادرة.

واتُهم عضو الكونغرس السابق -البالغ 37 عاما- باستخدام هويات ومعلومات مالية شخصية لمتبرعين لحملته الانتخابية بشكل غير قانوني لسرقة أموال، وأقرّ بالذنب واعترف عام 2024 بخداع المانحين وسرقة هويات 11 شخصا -من بينهم أفراد من أسرته- بهدف التربح لحملته.

وحُكم عليه في أبريل/نيسان الماضي. وبدأ تنفيذ الحكم في يوليو/تموز.

كذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز سلسلة من الأكاذيب في سيرته الذاتية ورسائل حملته الانتخابية، بعد وقت قصير من انتخابه لمجلس النواب في عام 2022 ممثلا عن ولاية نيويورك.

وفي وقت لاحق، اتهمه تقرير للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بـ"تشويه سمعة المؤسسة بشكل خطر" من خلال تحويل أموال مانحين واستخدامها في عمليات شراء سلع فاخرة وفي الكازينوهات وعلى علاجات تجميلية، ومدفوعات عبر الإنترنت.

ومن الأكاذيب التي ذكرت في سيرته الذاتية ادعاؤه أنه عمل لدى بنك غولدمان ساكس وأنه يهودي وكان نجم كرة طائرة في الجامعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، صوّت المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على طرده من مجلس النواب، بعد عام واحد من انتخابه، ليصبح الشخص الثالث فقط الذي يُتخذ بحقه هذا الإجراء في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، وهو إجراء كان معدّا في السابق للخونة والمجرمين المدانين.