تحتفل الرياض الأربعاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود. ويقام الاحتفال للعام الثاني في أعقاب صدور أمر ملكي من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في يناير/كانون الثاني 2022، باعتبار 22 فبراير/شباط من كل عام يوما للتأسيس.

وتحاول الجزيرة نت تسليط الضوء على أبرز المعلومات المتعلقة بهذا الاحتفال.

ما المقصود بيوم التأسيس؟

هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي (1139 هجري) والتي أنشأها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، مرورا بحكم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في الدولة الثانية، ثم قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.

ومن خلال الاحتفال بهذا اليوم، تستحضر السعودية، قيادة وشعبا، مسيرة 3 قرون مضت، وما تحمله من أحداث ومواقف.

لماذا تم اختيار تاريخ 22 فبراير/شباط من كل عام للاحتفال بيوم التأسيس؟

لأنه اليوم الذي عُقد فيه العزم على تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصدر بذلك أمر ملكي في يوم 27 من يناير/كانون الثاني عام 2022، الذي نص أيضا على جعل هذا اليوم إجازة رسمية.

هل يختلف يوم التأسيس عن اليوم الوطني للسعودية؟

يوم التأسيس ليس بديلا لليوم الوطني السعودي الذي تحتفل به السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام ولا تعارض بينهما، ولكن المملكة أرادت تأكيد اعتزازها بتاريخها الممتد لـ3 قرون، بالإضافة إلى أن كلا اليومين يؤرخان لأيام تاريخية ومحطات مفصلية في تاريخ المملكة.

ما شعار يوم التأسيس السعودي 2023؟

تم تصميم شعار يوم التأسيس السعودي، ليجمع بين عناصر تعبر عن الثقافة والهوية السعودية وأخذ كل التفاصيل في الاعتبار، ويظهر الشعار على شكل دائرة وكأنه ختم مكتوب بالخط التاريخي المستلهم من إحدى المخطوطات التاريخية التي تعود لحقبة الدولة السعودية الأولى، ويضم العلم السعودي، والنخلة، والصقر، والخيل العربية، والسوق.

ما مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس في السعودية؟

تشهد السعودية احتفالات وفعاليات متنوعة بهذه المناسبة من عروض الألعاب النارية، والعروض الترفيهية المتنوعة، والحفلات الموسيقية باستضافة أكبر الفنانين والفنانات.

كما تتضمن احتفالات يوم التأسيس ارتداء الأزياء التقليدية السعودية من مُختلف مناطق السعودية، مثل أزياء المنطقة الوسطى وأزياء المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أزياء المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية لكل من الرجال، والنساء، والأطفال.

ما أهم المعلومات عن مؤسس الدولة السعودية الأولى؟

يرتبط يوم التأسيس بشخصية محورية في التاريخ السعودي، وهو الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وأول حكامها، وهو اليوم الذي تولى فيه مقاليد الحكم بالدرعية في خضم فوضى سياسية بالجزيرة العربية.

وتمكن الإمام محمد بن سعود من كسر منظومة الفوضى والتشتت معتمدا شعار الوحدة، كما أنه حرص على الاهتمام بالمظهر الحضري للدولة فأمر ببناء حي جديد وهو حي "الطرفية"، وانتقل إليه بعد أن كان حي "غصيبة" هو مركز الحكم لفترة طويلة، لتشهد تلك المدينة المشرفة على وادي حنيفة استقرارا كبيرا وازدهارا في مجالات متنوعة.

وتضم الدرعية معالم أثرية عريقة مثل: حي غصيبة التاريخي، ومنطقة سمحان، وحي الطريف الذي يوصف بأنه من أكبر الأحياء الطينية في العالم وتم تسجيله في قائمة التراث الإنساني لدى منظمة اليونسكو، ومنطقة البجيري وسوق الدرعية.

ما أبرز المراحل التي مرت بها الدولة السعودية منذ تأسيسها؟

الدولة السعودية الأولى: تأسست عام 1139هـ/1727م ونهايتها في عام 1233هـ/1818م، وعاصمتها الدرعية، وحكامها: الإمام محمد بن سعود، والإمام عبد العزيز بن محمد، والإمام سعود بن عبد العزيز، والإمام عبد الله بن سعود.

الدولة السعودية الثانية: تأسست عام 1240هـ/1824م، ونهايتها كانت في عام 1309هـ/1897م، ومؤسسها الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وعاصمتها الرياض، وحكامها: الإمام تركي بن عبد الله، والإمام فيصل بن تركي، والإمام عبد الله بن فيصل، والإمام عبد الرحمن بن فيصل.

الدولة السعودية الثالثة: تأسست عام 1319هـ/1902م، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وعاصمتها الرياض، وحكامها: الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، والملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.