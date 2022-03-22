قبل أسابيع، ظهرت نجمة تلفزيون الواقع "هايدي مونتاج" عبر حسابها على إنستغرام في أثناء تناولها اللحوم النيئة، وتحديدا الكبد النيء.

هذه الممارسة الغريبة قد تبدو غير مقبولة للكثيرين، لكنها بررت ذلك بأنها تحاول اتباع نظام أكل اللحوم في محاولة للحمل بطفلها الثاني.

وقالت مونتاج "أحاول الحمل منذ أكثر من عام ونصف، وأنا على استعداد لتجربة أشياء مختلفة" مضيفة أنها تتبع حمية كارنيفور الغذائية، ووصفتها بأنها "مصدر رائع للتغذية، لقد شعرت بأن هذا النظام الغذائي يمنحني الكثير من الطاقة، وزيادة الرغبة الجنسية، والتحسن العام، والتخلص من الألم المزمن الذي أعاني منه".

وتعتقد مونتاج أن حمية كارنيفور تعزز من الخصوبة وسوف تساعدها على الحمل الذي انتظرته طويلا.

لكن ما نظام كارنيفور؟ وهل يعتمد على اللحوم النيئة؟ وهل يساعد في زيادة خصوبة النساء؟

ما نظام كارنيفور الغذائي؟

تقول جينا توروسي -وهي مختصة الخصوبة في مركز الخصوبة الجامعي بنيويورك- إن توجه الكثيرين إلى اتباع الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وحتى الخالية من الكربوهيدرات على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات عديدة حتى الآن بات في تزايد مستمر، مع ادعاءات بفقدان الوزن بسرعة وخفض ضغط الدم وتحسين تنظيم سكر الدم.

وكارنيفور، هو نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات يشجع أتباعه على تناول اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية الأخرى فقط مثل البيض. في النهاية، يأكل بعض الأتباع الصارمين لهذا النظام الغذائي اللحوم النيئة.

أما دكتور بول سالادينو، مؤلف كتاب "كارنيفور كود" (The Carnivore Code)، فهو من أكبر المؤيدين لتلك الحمية، ويحدد موقعه على الإنترنت كيفية اتباعه بالضبط، بما في ذلك الوصفات وخطط الوجبات، جنبا إلى جنب مع المدونات الصوتية والمنشورات التي تروج لفوائد اللحوم.

ويدعي فريق الدكتور سالادينو أنه يمكن أن يكون هناك بعض الفوائد لتناول اللحوم النيئة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالخصوبة.

ويعتقد الدكتور سالادينو أن الغالبية العظمى من حالات العقم، لدى النساء والرجال على حد سواء، هي ببساطة نتيجة للنظام الغذائي.

ويشير سالادينو أن الأنظمة الغذائية الحيوانية تعالج "اضطراب الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة" (PUFAs) التي يعتقد أنها المحرك الأساسي لمقاومة الأنسولين. وأوضح أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يعتمد على البروتين الحيواني هو أحد أفضل التدخلات لعلاج الخلل الأيضي.

حذر واجب

في المقابل، حذرت الدكتورة توروسي من الاعتقاد بأن نظام كارنيفور يعزز من الخصوبة. وأشارت إلى أنه "لا يوجد دليل علمي يثبت أن الالتزام بالنظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم فقط يمكن أن يعزز الخصوبة. ومن المحتمل أن هذه الفكرة قد استمرت بسبب حقيقة أن بعض النساء اللاتي يعانين من ضعف التبويض مثل متلازمة تكيس المبايض، قد يستفدن من تقليل تناول الكربوهيدرات مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين الهرمونات وزيادة انتظام الإباضة".

ونصحت توروسي بضرورة الاعتدال في تناول الأطعمة، حتى الصحي منها، مشيرة إلى أن أفضل طريقة لزيادة فرص الحمل الصحي هي تناول الطعام المعتدل، والذي يتضمن أطعمة معالجة أقل والمزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات.

أضرار تناول اللحوم النيئة

ووفق موقع "هيلث لاين" (Healthline) فإنه عند تناول اللحوم النيئة، يكمن الخطر الأكبر الذي قد تواجهه في التسمم الغذائي.

ويحدث هذا بسبب تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم. وعادة ما يحدث هذا التلوث أثناء الذبح إذا تعرضت أمعاء الحيوان للكسر عن طريق الخطأ ونشرت مسببات الأمراض التي قد تكون ضارة باللحوم.

وتشمل مسببات الأمراض الشائعة في اللحوم النيئة السالمونيلا والمطثية الحاطمة و الإشريكية القولونية و الليستيريا المستوحدة والعطيفة.

وتشمل أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن والحمى والصداع. تظهر هذه الأعراض عادة في غضون 24 ساعة ويمكن أن تستمر حتى 7 أيام.

وبشكل عام، طهي اللحوم بشكل صحيح يقضي على مسببات الأمراض التي قد تكون ضارة.

كما يجب على بعض الفئات المعرضة للخطر، مثل الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات وكبار السن، تجنب تناول اللحوم النيئة تماما.