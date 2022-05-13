اشتباكات جنين تتوسع.. مقتل ضابط إسرائيلي ودعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة

قتل ضابط إسرائيلي في مواجهات مع الفلسطينيين في جنين صباح اليوم الجمعة، في حين تصاعدت الدعوات الفلسطينية المطالبة بانسحاب إسرائيل الكامل من المخيم وتصعيد المواجهة مع الاحتلال.

وأفاد مراسل القناة الـ11 الإسرائيلية بمقتل ضابط إسرائيلي من وحدة العمليات الخاصة الإسرائيلية في مواجهات مع الفلسطينيين في جنين صباح اليوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت صباح اليوم عن إصابة مجند إسرائيلي بجروح خطيرة أثناء عملية اقتحام مخيم جنين.

وفي وقت سابق صباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين وحي الهدف القريب منه وأطلقت قذائف صاروخية تجاه مبنى يتحصن به الفلسطيني محمود الدبعي المطلوب لديها.

وقال محمد الدبعي، والد الشاب المعتقل وصاحب المنزل الذي استُهدف بالحصار والقصف الإسرائيلي، إن الاقتحام بدأ عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي باستهداف المنزل بصواريخ ورصاص، ثم الطلب من سكانه المغادرة.

ونقلت وكالة الأناضول عن محمد الدبعي قوله إن الجنود طلبوا من السكان الخروج، وطالبوا ابنه بتسليم نفسه.

إصابة أسير محرَّر

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأسير المحرَّر داود الزبيدي أصيب برصاص قناص إسرائيلي في مخيم جنين.

وأضافت مراسلة الجزيرة أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي تحاصر عددا من المنازل في حي الهدف.

وذكرت أن فلسطينيين ردوا على نيران القوات الإسرائيلية. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص سيارة إسعاف تابعة لمستشفى ابن سينا في المخيم.

وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية إن 13 إصابة بالرصاص وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بينها إصابتان حرجتان.

ردود الفعل الفلسطينية

وفي سياق ردود الفعل، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الهجوم على جنين والقدس ومقدساتها ومواصلة الاستيطان تدفع نحو الانفجار الشامل.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي الذي يدفع الوضع إلى مرحلة اللاعودة.

وطالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من جنين بشكل كامل دون اعتقال أي شخص.

دعوة للتصعيد

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاستهداف المباشر للصحفيين وطواقم الإسعاف في مخيم جنين لن يُفلح في تغييب حقيقة إجرام الاحتلال وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعت الحركة من سمتهم الثائرين إلى تصعيد وتيرة الاشتباك مع المحتل واستهداف جنوده ومستوطنيه في كل المواقع، وفق قولها.

وأدان عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق بشدة ما سماه العدوان الصهيوني في مخيم جنين وشدد على أنه لن يؤثر على صمود المخيم.

تغييب صورة الواقع

من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى ضرورة تصعيد المواجهة مع الاحتلال ردا على ما وصفتها بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جنين.

وأضافت الجبهة، في بيان لها، أنه على الاحتلال وحلفائه أن يدركوا بأنه لا أمان لما وصفته بالكيان الإجرامي على الأرض الفلسطينية، وأن الموقف الدولي الهزيل من كل هذه الجرائم لا يمكن أن يفتّ في عضد الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.

بدوره، حمل المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عما يجري في مخيم جنين من جرائم.

وقال إن الاحتلال يحاول تغييب صورة الواقع التي ظهرت للعالم بعد قتله للصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة وإن قواته تعود إلى المخيم لإكمال جريمتها هناك.