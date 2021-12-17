ما هي الولادة الطبيعية؟ وما علامات اقترابها؟ وما علامات الولادة الطبيعية للبكر وكيف يمكن تسهيلها وكم تستغرق؟ وما الوزن الطبيعي للجنين عند الولادة؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في هذا التقرير الشامل.

ما هي الولادة الطبيعية؟

الولادة الطبيعية هي التي يبدأ فيها المخاض تلقائيا، عادة ما بين 37 و42 أسبوعا من الحمل، وذلك وفقا لموقع جمعية أطباء التوليد وأمراض النساء في كندا.

علاماتها

علامات على أن الولادة ستحدث في خلال 24 إلى 48 ساعة وفقا للدكتور جوناثان إيمري، ففي تصريح لموقع كليفلاند كلينيك، هناك 4 علامات مبكرة للولادة قد تحدث للحامل، وهي:

1- التشنجات

تشعر بعض النساء بنوع التقلصات التي تحدث عادة مع الدورة الشهرية. يوضح الدكتور إيمري "قد تكون هذه التشنجات التي تشبه الدورة الشهرية بداية لانقباضات خفيفة. إنها ليست مؤلمة للغاية، لكنها ملحوظة. قد تأتي وتختفي على مدار ساعات أو حتى يومين".





2- ضغط في الحوض

قد تشعرين بضغط في المهبل أو الحوض، كما قد تشعر المرأة بآلام أسفل الظهر.

3- فقدان السدادة المخاطية mucus plug

تلاحظ بعض النساء تغيرا في إفرازاتهن المهبلية، مما قد يشير إلى سقوط السدادة المخاطية التي هي عبارة عن تراكم للمخاط يشكل سدا فوق فتحة عنق الرحم، يساعد على حماية الطفل من البكتيريا غير الصحية خارج الرحم. وعندما يبدأ عنق الرحم بالانفتاح استعدادا للمخاض، قد تفقد السدادة المخاطية مرة واحدة أو تدريجيا.

منذ عقود، كان الناس يعتقدون أنه إذا فقدت المرأة السدادة المخاطية، فهذا يعني أنها ستكون في حالة مخاض في عدد معين من الأيام. لكننا نعلم الآن أن هذا يمكن أن يكون غير محدد. يمكنك أن تفقدي السدادة المخاطية، ولا تدخلي في المخاض، ويمكن للمخاط أن يتراكم مرة أخرى في عنق الرحم.

4- التغيرات في الإفرازات المهبلية

حتى لو بقيت السدادة المخاطية سليمة، فقد تلاحظين تغيرات أخرى في إفرازاتك المهبلية. يقول الدكتور إيمري "يمكن أن يصبح أكثر رطوبة، ولزوجة، وأكثر سمكا، أو ربما يكون ورديا قليلا قبل أن يبدأ المخاض أو في المراحل الأولى من المخاض".





أيضا هناك علامات أخرى محتملة، إذ يقول إيمري إن هناك علامات محتملة أخرى للولادة، غير أنها مدعومة أقل علميا، تشمل:

5- إعياء.

6- ألم في الفخذ:

ألم عصبي حاد أو حارق أو ناري في حوضك ناتج عن وضع طفلك.

7- براز رخو أو إسهال.

8- الاندفاع المفاجئ للطاقة:

يقول الدكتور إمري إنه غالبا ما يرتبط بالرغبة القوية في تجهيز منزلك للطفل و"قد تحدث واحدة أو أكثر من علامات المخاض هذه لبعض النساء، ولكن لا يوجد دليل واضح على أنها مرتبطة قبل الولادة أو المخاض المبكر."

وهناك علامات أخرى لاقتراب المخاض:

9- الشعور باضطراب في المعدة

10- حاجة ملحة للذهاب إلى المرحاض بسبب ضغط رأس طفلك للداخل

ما علامات الولادة الطبيعية للبكر؟

وهي نفس العلامات السابقة، ولكن هناك اختلافا في وقت المخاض. إذ يحتاج عنق الرحم إلى الفتح حوالي 10 سم حتى يمر طفلك من خلاله، هذا ما يسمى بالتمدد الكامل.

في المخاض الأول، مخاض البكر، عادة ما يكون الوقت من بداية المخاض الثابت إلى التوسع الكامل من 8 إلى 12 ساعة. ولكنه غالبا ما يكون أسرع (حوالي 5 ساعات) في الحمل الثاني أو الثالث.





ماذا تفعلين إذا كنت تعتقدين أنك في حالة مخاض؟

يقول الدكتور إيمري إنه إذا كنت تعتقدين أن المخاض قد بدأ، فيجب عليك مراقبة وقت الانقباضات، وعندما تحدث كل خمس دقائق وتكون قوية جدا بحيث لا يمكنك المشي أو التحدث، اتصلي بمقدم الخدمات الصحية أو الطبيب.

المرحلة الأولى من المخاض

خلالها تجعل الانقباضات عنق الرحم ينفتح تدريجيا (يتمدد). عادة ما تكون هذه هي أطول مرحلة من المخاض، وذلك وفقا لموقع خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة NHS.

في بداية المخاض، يبدأ عنق الرحم في التلين، وهذا ما يسمى "المرحلة الكامنة" (latent phase) وقد تشعرين بانقباضات غير منتظمة. وقد يستغرق الأمر عدة ساعات، أو حتى أياما، قبل أن تكون في حالة مخاض ثابت.

المخاض الثابت عندما يتوسع عنق الرحم إلى حوالي 4 سم، وتفتح الانقباضات المنتظمة عنق الرحم.

خلال المرحلة الكامنة، من الجيد أن يكون لديك شيء تأكلينه وتشربينه لأنك ستحتاجين إلى الطاقة عند بدء المخاض.

إذا بدأ مخاضك في الليل، حاولي أن تشعري بالراحة والاسترخاء. نامي إذا استطعت.

إذا بدأ مخاضك أثناء النهار، فابقي في وضع مستقيم ونشط برفق. يساعد ذلك طفلك على النزول إلى حوضك ويساعد عنق الرحم على التوسع.

قد تساعد تمارين التنفس والتدليك، والاستحمام الدافئ أو الاستحمام، في تخفيف الألم خلال هذه المرحلة المبكرة من المخاض.

متى تتصلين بمقدم الرعاية الصحية أو الطبيب أو القابلة؟

انقباضاتك منتظمة وتعانين من حوالي 3 انقباضات كل 10 دقائق

تكسر كيس الماء waters break لديك، أي كسر الغشاء الذي يحتوي على السائل المحيط بطفلك، السائل الأمينوسي amniotic fluid، فينزل السائل.

عندما تكون انقباضاتك قوية جدا وتشعرين أنك بحاجة إلى تخفيف الآلام

أنت قلقة بشأن أي شيء





يحتاج عنق الرحم إلى الفتح حوالي 10 سم حتى يمر طفلك من خلاله. هذا ما يسمى بالتمدد الكامل.

في المخاض الأول، عادة ما يكون الوقت من بداية المخاض الثابت إلى التوسع الكامل من 8 إلى 12 ساعة. غالبا ما يكون أسرع (حوالي 5 ساعات) في الحمل الثاني أو الثالث.

تسريع المخاض

يمكن أن يكون المخاض في بعض الأحيان أبطأ مما كان متوقعا. يمكن أن يحدث هذا إذا كانت الانقباضات لا تأتي في كثير من الأحيان بما يكفي، أو لم تكن قوية بما يكفي، أو إذا كان طفلك في وضع حرج.

إذا كانت هذه هي الحالة، فقد يتحدث معك طبيبك أو ممرضة التوليد حول طريقتين لتسريع مخاضك:

أولا: كسر كيس الماء

يتم فيه كسر الغشاء الذي يحتوي السائل حول طفلك، وغالبا ما يكون كافيا لجعل الانقباضات أقوى وأكثر انتظاما. يعرف هذا أيضا باسم التمزق الاصطناعي للأغشية (ARM).

يمكن لممرضة التوليد أو الطبيب القيام بذلك عن طريق إحداث كسر صغير في الغشاء أثناء الفحص المهبلي. وقد يجعل ذلك تقلصاتك أقوى وأكثر إيلاما، لذلك سوف تتحدث معك ممرضة التوليد حول تخفيف الآلام.

ثانيا: استخدام الأوكسيتوسين Oxytocin

إذا لم ينجح كسر كيس الماء لديك، فقد تقترح طبيبتك أو ممرضة التوليد استخدام عقار يسمى الأوكسيتوسين (المعروف أيضا باسم سينتوسينون) لجعل الانقباضات أقوى. يتم إعطاء هذا من خلال بالتنقيط الذي يدخل في الوريد، عادة في معصمك أو ذراعك.

يمكن للأوكسيتوسين أن يجعل تقلصاتك أقوى وأكثر انتظاما، ويمكن أن يبدأ في العمل بسرعة كبيرة، لذلك سوف تتحدث معك ممرضة التوليد حول الخيارات المتاحة لك لتخفيف الآلام.

المرحلة الثانية من المخاض

تدوم المرحلة الثانية من المخاض منذ اتساع عنق الرحم بالكامل حتى ولادة طفلك.

ستساعدك ممرضة التوليد على إيجاد وضع مريح للولادة. قد ترغبين في الجلوس أو الاستلقاء على جانبك أو الوقوف أو الركوع أو القرفصاء، على الرغم من أن القرفصاء قد يكون صعبا إذا لم تستخدميها.

دفع طفلك للخارج

عندما يتسع عنق الرحم بالكامل، يتحرك طفلك إلى أسفل قناة الولادة باتجاه مدخل المهبل. قد تشعرين بالحاجة إلى الدفع وكأنك بحاجة إلى التبرز.

يمكنك الدفع أثناء الانقباضات متى شعرت بالحاجة. قد لا تشعرين بالحاجة إلى الدفع على الفور.

إذا كنت ستلدين طفلك الأول، فيجب ألا تستمر مرحلة الدفع هذه أكثر من 3 ساعات. إذا كنت قد أنجبت طفلا من قبل، فلن يستغرق الأمر أكثر من ساعتين.

هذه المرحلة من المخاض عمل شاق، لكن ممرضة التوليد ستساعدك وتشجعك. يمكن لشريكك أيضا أن يدعمك.

عندما يكاد يكون رأس طفلك جاهزا للخروج، وستطلب منك ممرضة التوليد التوقف عن الدفع وأخذ بعض الأنفاس القصيرة وإخراجها من فمك.

ويستمر هذا حتى يمكن أن يولد رأس طفلك ببطء وبلطف، مما يمنح الجلد والعضلات في المنطقة الواقعة بين المهبل وفتحة الشرج (العجان) وقتا للتمدد.

في بعض الأحيان تقترح طبيبتك أو ممرضة التوليد إجراء " بضع الفرج" لتجنب التمزق أو لتسريع الولادة. هذا قطع صغير يتم إجراؤه في منطقة العجان، سنتحدث عنه لاحقا.

سيتم إعطاؤك حقنة مخدر موضعي لتخدير المنطقة قبل إجراء الجرح. بمجرد ولادة طفلك، ستتم خياطة بضع الفرج، أو أي تمزقات كبيرة، لإغلاقها.

المرحلة الثالثة

تحدث المرحلة الثالثة من المخاض بعد ولادة طفلك، عندما ينقبض رحمك وتخرج المشيمة من المهبل.

هناك طريقتان لإدارة هذه المرحلة من المخاض:

الإدارة النشطة: عندما يكون لديك علاج لجعله يحدث بشكل أسرع.

الإدارة الفسيولوجية: عندما لا يكون لديك علاج وتحدث هذه المرحلة بشكل طبيعي

ستشرح لك ممرضة التوليد كلتا الطريقتين أثناء الحمل أو أثناء المخاض المبكر، لتتمكني من تحديد أيهما تفضلين.

ما هي الإدارة النشطة؟

ستعطيك ممرضة التوليد حقنة من الأوكسيتوسين في فخذك أثناء الولادة أو بعد ذلك بوقت قصير، وهذا يجعل رحمك ينقبض.

تشير الدلائل إلى أنه من الأفضل عدم قطع الحبل السري على الفور، لذلك ستنتظر ممرضة التوليد القيام بذلك بين دقيقة و5 دقائق بعد الولادة. يمكن القيام بذلك في وقت أقرب إذا كانت هناك مخاوف بشأنك أو بطفلك -على سبيل المثال- إذا كان الحبل السري ملفوفا بإحكام حول رقبة طفلك.

بمجرد خروج المشيمة من رحمك، تسحب ممرضة التوليد الحبل السري- الذي يعلق بالمشيمة التي تسحب من خلال المهبل. يحدث هذا عادة في غضون 30 دقيقة من ولادة طفلك.

تعمل الإدارة النشطة على تسريع ولادة المشيمة وتقليل خطر إصابتك بنزف حاد بعد الولادة (نزف ما بعد الولادة) ولكنها تزيد من فرصة الشعور بالمرض، كما يمكن أن تجعل الآلام اللاحقة الشبيهة بالانكماش بعد الولادة أسوأ.





ما هي الإدارة الفسيولوجية؟

لا يتم إعطاء حقنة الأوكسيتوسين، وتحدث المرحلة الثالثة من المخاض بشكل طبيعي.

لا يتم قطع الحبل حتى يتوقف عن النبض. هذا يعني أن الدم لا يزال يمر من المشيمة إلى طفلك. ويستغرق هذا عادة حوالي 2 إلى 4 دقائق.

بمجرد خروج المشيمة من رحمك، يجب أن تشعري ببعض الضغط في مؤخرتك وستحتاجين إلى دفع المشيمة للخارج. قد يستغرق خروج المشيمة ما يصل إلى ساعة، ولكن عادة ما يستغرق إخراجها بضع دقائق فقط.

إذا لم تزل المشيمة بشكل طبيعي أو بدأت تنزف بغزارة، ستنصح ممرضة التوليد أو الطبيب بالانتقال إلى الإدارة النشطة. يمكنك القيام بذلك في أي وقت خلال المرحلة الثالثة من المخاض.

ماذا تختلف ولادة البكر عن الولادة الثانية والثالثة؟

عادة يكون المخاض أسرع في الولادات الثانية واللاحقة، ومن المرجح بشكل خاص أن تكون المراحل المبكرة (المخاض الكامن) أسرع وأن تصبح الانقباضات أقوى بشكل أسرع.

لذلك قد تحتاجين إلى التفكير في الوصول إلى المكان الذي ستلدين فيه بشكل أسرع من المرة السابقة. متوسط ​​طول المخاض للنساء اللواتي أنجبن من قبل هو 5 ساعات، ومن المرجح أن يكون أقصر من 12 ساعة.

ما لم تكن قد خضعت لولادة قيصرية من قبل، فعادة ما يكون الجزء النشط (الدافع) من المخاض أقصر أيضا لأن عضلاتك ومهبلك قد تمدد من قبل، وذلك وفقا لموقع ناشونال تشيلدرين تراست في المملكة المتحدة National Childbirth Trust.

ما هو جرح الولادة؟

جرح الولادة، واسمه العلمي بضع الفرج episiotomy، هو شق عبر المنطقة الواقعة بين فتحة المهبل وفتحة الشرج. هذه المنطقة تسمى العجان. يتم إجراء هذا الإجراء لتوسيع فتحة المهبل للولادة.

عادة، بمجرد رؤية رأس الطفل، سوف يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالمساعدة لخروج رأس الطفل من المهبل، والذي يتبعه الكتفان وبقية الجسم.

في بعض الأحيان، لا تمتد فتحة المهبل بدرجة كافية لرأس الطفل. في هذه الحالة يتكم إجراء بضع الفرج.

يساعد بضع الفرج مقدم الرعاية الصحية في ولادة طفلك. ومن المهم إجراء شق جراحي بدلا من ترك الأنسجة تتمزق. عادة ما يقوم مزودك بإجراء بضع الفرج عندما يقوم رأس الطفل بتمديد فتحة المهبل إلى عدة سنتيمترات، وذلك وفقا لموقع جونز هوبكينز ميديسين.

بمجرد تسليم المشيمة، سيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بخياطة الجرح. إذا لم تكوني قد تلقيت حقنة تخدير فوق الجافية، فقد يقوم مزودك بحقن دواء مخدر في العجان.

لماذا قد أحتاج إلى بضع الفرج؟

لا تحتاج كل النساء إلى بضع الفرج. قد يساعد شد الأنسجة بشكل طبيعي في تقليل حاجتك إليها. اسألي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن كيفية القيام بذلك بنفسك. بدون بضع الفرج، قد تتمزق أنسجة العجان، وقد يكون من الصعب إصلاح هذا.

قد ينصحك مقدم الرعاية الصحية بإجراء بضع الفرج في هذه الحالات:

لا يوجد لدى الطفل ما يكفي من الأكسجين (ضائقة جنينية fetal distress)

الولادة المعقدة، مثل وضع الطفل في أسفل أو قدميه أولا (المقعد الخلفي breech) أو عندما يكون كتفا الطفل محتبسين (عسر ولادة الكتف (shoulder dystocia)

مرحلة الدفع الطويلة للولادة

الولادة بالملقط أو بالشفط

طفل كبير

ولادة مبكرة Preterm baby

قد يكون لدى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أسباب أخرى للتوصية ببضع الفرج.





ماذا يحدث بعد بضع الفرج؟

بعد بضع الفرج، قد تشعرين بألم في موقع الشق. قد تساعد كيس الثلج في تقليل التورم والألم. قد تساعد الحمامات الدافئة أو الباردة (حمامات المقعدة) على تخفيف الألم وتسريع الشفاء. قد تكون الكريمات الطبية أو بخاخات التخدير الموضعية مفيدة أيضا.

يمكنك تناول مسكن للآلام على النحو الموصى به من قبل طبيبك. تأكدي من تناول الأدوية الموصى بها فقط.

حافظي على الشق نظيفا وجافا باستخدام الطريقة التي يوصي بها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. هذا مهم بعد التبول والتبرز.

ما الوزن الطبيعي للجنين عند الولادة؟

يبلغ متوسط وزن الأطفال عند الولادة 7.5 أرطال (3.5 كغم) على الرغم من أن ما بين 5.5 أرطال (2.5 كغم) و10 أرطال (4.5 كغم) يعتبر طبيعيا، وذلك وفقا لموقع جامعة ميتشغان هيلث.

وعلى العموم:

عادة ما يكون الأولاد أثقل قليلا من البنات.

عادة ما يكون الأطفال الأوائل أخف وزنا من الأشقاء المتأخرين.

ينجب الآباء الأكبر حجما Large parents عموما أطفالا أكبر، في حين ينجب الآباء الأصغر حجما أطفالا صغارا.

نصائح ما بعد الولادة الطبيعية