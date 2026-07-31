عاجل | الجزيرة تحصل على مسودة الورقة التي وافقت عليها حماس والفصائل بشأن سلاح المقاومة في غزة

المسودة تنص على أن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق

المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تجيز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية

المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تحدد إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح خلال 14 يوما

المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة

المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها

المسودة تربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة

المسودة تشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ

المسودة تنص على أن تكون اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة

المسودة تؤكد عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية

المسودة تنص على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح

المسودة تنص على تولي لجنة التحقق الدولية مراقبة عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية

المسودة تربط الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقاً للبند العاشر من خريطة الطريق

المسودة تربط مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة

المسودة التي وافقت عليها حماس والفصائل تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق

التفاصيل بعد قليل..