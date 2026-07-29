لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تتهم حزب الله باستهداف جرافة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فتح تحقيق في استهداف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان، بحادثة قال إن التقديرات الأولية تشير إلى أنها نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن آلية هندسية للجيش تعرضت، مساء الثلاثاء، لهجوم في منطقة علي الطاهر شمال قلعة الشقيف، مما أدى إلى تضررها من دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية ترجح استخدام طائرة مسيّرة مفخخة في الهجوم، واصفة الواقعة بأنها الأولى من نوعها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.

من جانبه، اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الحادث يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته.

ونقلت القناة الـ15 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مداولات جارية بشأن الرد على استهداف حزب الله آلية للجيش في جنوب لبنان.

الجيش يواصل عملياته

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات من عناصر حزب الله ما زالوا يتحصنون داخل مجمع تحت مرتفعات علي الطاهر، وإن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على الموقع منذ أسابيع، من دون تنفيذ اقتحام أو تدمير واسع النطاق له.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته العسكرية في جنوب لبنان، وقال إن قوات اللواء 401 التابعة للفرقة 91 تواصل العمل داخل ما يصفها بالمنطقة الأمنية لإزالة التهديدات.

وأضاف أن قواته دمرت خلال عملية في بلدة حداثا منشأة تحت الأرض تمتد نحو 55 مترا وتضم ثلاث غرف، مدعيا أن حزب الله كان يستخدمها.

وقال إن المنشأة أقيمت أسفل مصنع لمواد البناء على مسافة تقارب 300 متر من موقع تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وإن القوات عثرت في محيطها على فتحة نفق وكميات من الأسلحة والذخائر.

وتأتي هذه التطورات بعد شهر من "اتفاق الإطار" الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي، الذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

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وكان الجيش اللبناني قد بدأ في 21 يوليو/تموز الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.

بري يبدي ارتياحه لزيارة عون لواشنطن

سياسيا، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والأمنية، ولا سيما الأوضاع في الجنوب ونتائج زيارة عون الأخيرة لواشنطن.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء الذي عُقد في قصر بعبدا تناول التطورات الميدانية في جنوب البلاد واستمرار الهجمات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى الجهود الرامية لوقفها.

كما أطلع عون نبيه بري على نتائج مباحثاته في الولايات المتحدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وعقب الاجتماع، قال بري إن البحث تناول نتائج زيارة واشنطن والأوضاع في جنوب لبنان، مؤكدا أنه خرج من اللقاء "مرتاحا كالعادة".

وجاءت زيارة عون للولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار مباحثات تناولت العلاقات الثنائية، ودعم الجيش اللبناني، وآليات تنفيذ اتفاق صيغة الإطار، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان.