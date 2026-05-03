الجزيرة تحصل على تفاصيل مقترح إيران المقدم للولايات المتحدة

حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق إطاري إيراني المقدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغية استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت مصادر للجزيرة إن مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن 3 مراحل رئيسية، مضيفة أن المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى.

وتابعت أن المرحلة الأولى تطرح أيضا مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب، وتؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء.

وذكرت المصادر للجزيرة أن التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل.

وينص المقترح على عدم مهاجمة إيران وحلفائها لقوات الولايات المتحدة بالمنطقة وإسرائيل مقابل عدم مهاجمة إيران، كما يشمل المقترح وقفا للحرب في المنطقة وفي كل الساحات.

فتح مضيق هرمز

وينص المقترح الإيراني على أن المرحلة الأولى تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي.

كما تشمل المرحلة الأولى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، والتأكيد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.

وبموجب المقترح الإيراني، تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما. كما تنص المرحلة الثانية من المقترح على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.

ورفضت إيران في مقترحها المقدم للولايات المتحدة أي تفكيك للبنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت.

ويبحث المقترح الإيراني مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب، كما يؤكد على ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية.

وقالت المصادر للجزيرة إنه بموجب المقترح الإيراني فإن رفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني.

وفي المرحلة الثالثة من الاتفاق، تطرح طهران الدخول في حوار إستراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة.