نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار في إيران وينفي شموله لبنان

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، إلا أنه أكد أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن إسرائيل تدعم قرار ترمب بتعليق الهجمات لمدة أسبوعين، بشرط أن تفتح إيران مضيق هرمز وتوقف إطلاق النار.

وتابع البيان أن إسرائيل تدعم جهود الولايات المتحدة لضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وألا "تشكل تهديدا -سواء من خلال الصواريخ أو الإرهاب- لأمريكا أو إسرائيل أو دول الخليج أو العالم"، على حد تعبيره.

لكنه نفى أن يكون وقف إطلاق النار المؤقت يشمل لبنان، في وقت تتمسك فيه طهران بأن يشمل أي اتفاق لوقف الحرب لبنان.

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان واشنطن تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الصراع وإتاحة المجال للمفاوضات.

باكستان تؤكد

من جانبه، قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي ساعد في الوصول للاتفاق، في منشور على إكس إن الاتفاق يتضمن وقف الحملة الإسرائيلية في لبنان.

وقال شريف "يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى".

وأضاف أن إسلام آباد ستستقبل وفودا من البلدين يوم الجمعة المقبل لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق نهائي".

وعبر عن أمله بأن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، وتمنى أن "نشارك المزيد من الأخبار السارة في الأيام المقبلة".

إعلان الهدنة

وأعلن ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" عن وقف إطلاق النار، قائلا إن هذه الموافقة تأتي "بناء على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير".

وأضاف أن "السبب وراء ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط".

وأوضح ترمب أنهم تلقوا مقترحا من 10 نقاط من إيران، وأنه سيكون أساسا عمليا للتفاوض، وتم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية السابقة تقريبا بين الولايات المتحدة وإيران. واعتبر أن وقف إطلاق النار لفترة أسبوعين "سيتيح إتمام الاتفاق وتفعيله".

وفي إيران، أعلن مجلس الأمن القومي عن مفاوضات ستنعقد مع ممثلي الولايات المتحدة في إسلام آباد لمدة 15 يوما بهدف إتمام الاتفاق.

وأوضح عبر بيان أن مقترح إيران المكون من 10 بنود يشمل الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع كافة العقوبات عنها، وتقديم ضمانات بعدم تعرضها لهجمات مستقبلية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، مما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية"، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص ونزوح 1.2 مليون آخرين.