الدفاعات الخليجية تتصدى لموجة صواريخ ومسيّرات إيرانية

شهدت منطقة الخليج منذ فجر اليوم الأربعاء هجمات إيرانية، حيث أعلنت كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين تعرضها لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أُطلقت من إيران، وذلك مع دخول التصعيد في المنطقة يومه الـ12 نتيجة المواجهة بين طهران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح اليوم عن التصدي لهجمة صاروخية استهدفت البلاد، في حين أعلنت وزارة الداخلية القطرية في وقت لاحق "زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وجددت وزارة الداخلية دعوتها الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بعد أن كانت قد رفعت مستوى التهديد الأمني ودعت السكان للبقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ.

السعودية

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع في بيانات متتالية اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية، 6 منها كانت تستهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج، وصاروخ سابع أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اعتراض وتدمير 22 طائرة مسيرة في حفر الباطن والخرج والمنطقة الشرقية.

الإمارات والكويت

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وقالت، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

وفي سياق متصل، أبلغت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إصابة سفينة حاويات بقذيفة مجهولة على بعد 25 ميلا بحريا شمال غرب إمارة رأس الخيمة، مؤكدة سلامة الطاقم.

أما في الكويت، فقد أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط 8 طائرات مسيرة في مواقع المسؤولية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد جدعان فاضل جدعان إعلان "إسقاط 8 طائرات مسيرة (درون) في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها".

إعلان

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة".

وجاء ذلك في وقت نقلت فيه وكالتا "فارس" و"مهر" الإيرانيتان عن الحرس الثوري قوله إن "وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية أصابت القاعدة الأمريكية في عريفجان بصاروخين على الأقل".

البحرين

من جهتها، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية صافرات الإنذار، داعية المواطنين للتوجه إلى أماكن آمنة، إثر تعرض البلاد لهجمات بالمسيرات والصواريخ.

كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الحرس الثوري استهدف قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين و3 منشآت في كردستان العراق.

ويأتي هذا الهجوم رغم تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت الماضي بوقف الهجمات على الدول المجاورة ما لم ينطلق منها هجوم ضد بلاده. ووفقا لبيانات رصدتها وكالة الأناضول، فقد استهدفت إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي مواقع في 7 دول عربية بما لا يقل عن 3187 صاروخا وطائرة مسيرة.

وأسفر الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران منذ التاريخ ذاته عن مقتل 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأدت الردود الإيرانية تجاه إسرائيل إلى مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 2072 آخرين.