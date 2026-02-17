ترمب: سنحسم قريبا إرسال مزيد من الأسلحة لتايوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أنه سيتخذ "قريبا" قرارا بشأن إرسال دفعات إضافية من الأسلحة إلى تايوان، وذلك بعد تحذيرات صينية من مغبة المضي في تعزيز الدعم العسكري للجزيرة.

وأوضح ترمب أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا: "أتحدث معه بشأن ذلك. أجرينا محادثة جيدة، وسنتخذ قرارا في وقت قريب جدا"، مضيفا أنه يتمتع بـ"علاقة جيدة" مع نظيره الصيني.

وخلال اتصال هاتفي أجراه ترمب في الرابع من فبراير/شباط الجاري، دعا الرئيس الصيني إلى قيام العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس "الاحترام المتبادل"، محذرا واشنطن من تداعيات الاستمرار في بيع الأسلحة إلى تايوان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية عن شي قوله إن "قضية تايوان هي الأكثر أهمية في العلاقات الصينية الأمريكية"، مؤكدا أنه يتعين على الولايات المتحدة التعامل "بحذر" مع مسألة بيع الأسلحة إلى جزيرة تايوان.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي لسيطرتها. في المقابل، لا تعترف الولايات المتحدة رسميا بتايوان كدولة مستقلة، لكنها تُعَد الداعم العسكري الأبرز لها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت تايبيه موافقة واشنطن على صفقة أسلحة بقيمة 11 مليار دولار، أعقبها تنفيذ الصين مناورات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية، حاكت خلالها فرض حصار على موانئ رئيسية في الجزيرة، في رسالة تحذيرية واضحة من تصاعد التعاون العسكري بين الجانبين.