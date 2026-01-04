فيديو للشهيد القسامي محمد زكي يصالح طفليه يجتاح مواقع التواصل

انتشر على نطاق واسع فيديو للشهيد محمد زكي أحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وهو يحاول المصالحة بين طفليه بطريقة عفوية وبسيطة.

واستشهد زكي الذي كان يعرف بين أصدقائه وبمنطقته بأنه "داعية وشيخ وحافظ لكتاب الله ومؤسس جمعية (صفوة الحفاظ)" بغارة إسرائيلية استهدفته بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة في يوليو/تموز الماضي.

ويكشف الباحث في التاريخ الإسلامي محمد إلهامي، أن الشهيد زكي "كان قائد فصيل نخبة في كتيبة بيت حانون".

وقبل أيام، نُشر فيديو للشهيد زكي سجل قبل استشهاده، لحظة أبوة لا تُنسى ووثّق جانبا إنسانيا مؤثرا من حياته وكانت اللحظة مليئة بالودّ والفكاهة، وهو يحاول الصلح بين طفليه الصغيرين بعد شجار عابر.

ويظهر في الفيديو الشهيد زكي وهو يتوسط بين ابنته ترتيل وابنه زكي في محاولة لإنهاء الخلاف بينهما، وهذا الصلح تم بإعطاء كل طفل 20 شيكلا ثم جمعهما وشراء "كيكة الصلح" ويتقاسمها الجميع ثم تصافحوا وانتهى الموضوع.

وعن الفيديو يغرد عمار بوغرارة إنه "اللهم أغفر له و ارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".

ويرى حساب "مقاوم للحياة" أن محمد زكي وأمثاله "لا يلبسون البدلات العسكرية ولا نياشين تملأ صدورهم فقط إيمان صادق نابع من القلب يؤمن أن الله لن يخذلهم يعيشون ببساطة ورحمه ويعطفون على صغارهم".

ويغرد "خالد الحدي أن مثل الشهيد محمد زكي "أشداء على الكفار رحماء بينهم".

ويعلق "زاهر" على الفيديو: إنه "قطعت قلبي يا سيد الناس وأطهر الناس، فدتك روحي".

ويتغنى "فاضل سليمان" بالشهيد محمد زكي وبأقرانه من الشهداء بالقول إنهم "رهبان بالليل فرسان بالنهار".

وعن الفيديو يغرد حساب "الجمان"، بالقول "أشدّاءُ على الكفّارِ رُحماءُ بينهم. ملكوا أفئدة الطّير، للّه درّهم".

ويصف حساب "ام برهوم" الشهيد محمد زكي بأنه "لم يكن هذا الرجل سطرا في خبر عاجل، كان أبا شابا يُصلح بين أطفاله بحب، يضحك، يربّي، ويزرع القيم العظيمة في عائلته"

ويغرد حساب "um salim" بأن "الشهيد المجاهد محمد زكي حامد الذي روى أحداث كتاب تحت راية الطوفان، وهو يلعب مع أطفاله. ويقود مهمة الصلح بين طفله وطفلته ما أنبلكم وأجملكم".

ويذكر الدكتور عبد الرحمن زكي حمد شقيق الشهيد محمد كيف أنه "رفض أن يذكر اسمه على كتاب لأنه لا يريد أن ينشر هذا العلم باسمي".

وترك الشهيد محمد زكي، وصية بأن "توجهوا قبلتكم ووجوهكم وقلوبكم إلى القرآن، فليكن القرآن قائدا لكم حتى يقودكم إلى الجنة".