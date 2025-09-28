إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بعملية دهس بالضفة واستشهاد المنفذ

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة اليوم الأحد، في عملية دهس شمال الضفة الغربية المحتلة وإطلاق النار على المنفذ وذلك قبل الإعلان عن استشهاده.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تلقيه بلاغا عن وقوع هجوم عند مفترق جيت شمالي الضفة، دون تفاصيل إضافية.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيا بعد تنفيذه عملية الدهس قرب مفترق جيت.

ولم يقدم جيش الاحتلال تفاصيل إضافية عن هوية الشهيد الفلسطيني.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب في العملية، بعدما أطلق زملاؤه النار تجاه المنفذ بعد اصطدام شاحنته بمركبة إسرائيلية.