قيادي في حماس: مستعدون للخروج من حكم غزة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد، اليوم الجمعة، أن الحركة مستعدة للتخلي عن حكم قطاع غزة، مضيفا أنها جزء من النسيج الفلسطيني ولا يمكن استبعادها.

وأوضح حمد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "كما قلت مرارا وتكرارا، نحن مستعدون للخروج من حكم غزة، وليس لدينا مشكلة في هذا".

وتحدث حمد أيضا عن محاولة اغتياله مع وفد حماس في الدوحة خلال هجوم إسرائيلي في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وقال إن نجاته كانت "معجزة"، متهما إسرائيل بمحاولة استهداف المفاوضين و"تدمير المسار التفاوضي".

وفي ملف الأسرى، أكد حمد تمسك الحركة بصفقة شاملة تشمل إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين، بينما تقدر تل أبيب أن لدى حماس 48 أسيرا إسرائيليا، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني.

وتأتي تصريحات القيادي بحماس تزامنا مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة من 21 بندا لإنهاء الحرب، تتضمن تشكيل إدارة لغزة لا تضم حماس، وإنشاء قوة أمنية مشتركة بدعم عربي وإسلامي لإدارة القطاع وإعادة إعماره، مع مشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية.

في المقابل، يشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن أهداف الحرب هي إطلاق جميع الأسرى، والقضاء على قدرات حماس، وضمان عدم عودة غزة كتهديد لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها على غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وإصابة مئات الآلاف، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.