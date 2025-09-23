عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يقصف محطة أكسجين مستشفى القدس

أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 34 فلسطينيا بينهم 25 في مدينة غزة، في حين عطلت إسرائيل محطة أكسجين مستشفى القدس بالمدينة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 فلسطينيين، بينهم أُم و3 من أطفالها، إثر غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت عددا من العربات العسكرية المفخخة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة حجم الدمار الواسع في الحي إثر التفجير الذي أدى إلى تدمير عشرات من المباني ومنازل المواطنين.

تعطل أكسجين مستشفى القدس

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار إسرائيلي، محذرة من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وقالت الجمعية، في بيان، إن المستشفى يعتمد حاليا على أسطوانات أكسجين معبأة مسبقا، والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.

وذكرت الجمعية أن الآليات الإسرائيلية توجد حاليا عند البوابة الجنوبية للمستشفى وتمنع الدخول والخروج منه.

وحذرت من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قال الجيش إنه شرع في عملية برية واسعة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.