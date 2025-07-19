عاجل | الرئيس السوري: تلقينا دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد

الرئيس السوري: الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كافة الأراضي السورية

الرئيس السوري: تلقينا دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد

الرئيس السوري: التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق

الرئيس السوري: نثمن دور الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها

الرئيس السوري: نشكر العشائر على مواقفها البطولية وندعوها إلى الوقف التام لإطلاق النار

الرئيس السوري: لا يجوز أن نحاكم الطائفة الدرزية الكريمة بأكملها على أفعال قلة قليلة

الرئيس السوري: الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة

الرئيس السوري: نتبرأ من جميع المجازر والتجاوزات التي وقعت في محافظة السويداء

الرئيس السوري: هذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا

الرئيس السوري: سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال

الرئيس السوري: يجب التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية

الرئيس السوري: قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع

الرئيس السوري: يجب التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية

الرئيس السوري: قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع

التفاصيل بعد قليل..