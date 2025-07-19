عاجل | الرئيس السوري: تلقينا دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد
الرئيس السوري: الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كافة الأراضي السورية
الرئيس السوري: تلقينا دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد
الرئيس السوري: التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق
الرئيس السوري: نثمن دور الولايات المتحدة الأمريكية بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها
الرئيس السوري: نشكر العشائر على مواقفها البطولية وندعوها إلى الوقف التام لإطلاق النار
الرئيس السوري: لا يجوز أن نحاكم الطائفة الدرزية الكريمة بأكملها على أفعال قلة قليلة
الرئيس السوري: الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة
الرئيس السوري: نتبرأ من جميع المجازر والتجاوزات التي وقعت في محافظة السويداء
الرئيس السوري: هذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا
الرئيس السوري: سوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال
الرئيس السوري: يجب التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية
الرئيس السوري: قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع
الرئيس السوري: يجب التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية
الرئيس السوري: قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع
التفاصيل بعد قليل..