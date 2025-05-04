24 غارة أميركية جديدة تستهدف محافظات صعدة والحديدة ومأرب

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن طائرات أميركية حربية شنت فجر اليوم الأحد 24 غارة على اليمن استهدفت محافظات صعدة والحديدة ومأرب.

وأوضحت أن المقاتلات الأميركية استهدفت بـ8 غارات منطقة طخية بمديرية "مجز" وبـ3 غارات مديرية سحار، الواقعتين بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأضافت وسائل الإعلام أن الطيران الأميركي شن غارتين على منطقة براقش بمديرية مجزر في مأرب وسط اليمن، وقالت إنه جدد استهدافه المديرية بـ3 غارات أخرى، وذلك بعد أن شن في وقت سابق فجر اليوم 5 غارات على المديرية.

كما استهدفت المقاتلات الأميركية بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس أنها استهدفت صباح السبت إسرائيل بصاروخ باليستي، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصاروخ أطلق من اليمن نحو مناطق القدس والبحر الميت من دون وقوع أضرار أو إصابات، وإنه جرى نتيجةً لذلك، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة جنوبي ووسط إسرائيل.

وكان ذلك هو الصاروخ الثالث الذي استهدف إسرائيل خلال يومين، حيث أعلن الحوثيون في وقت سابق الجمعة مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين حلّقا شمالا لما يزيد عن ألفي كيلومتر باتجاه قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية ومنطقة تل أبيب.

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وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت أمس السبت اليمن بسلسلة من الغارات، حيث شنت المقاتلات الأميركية 8 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، و3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. كما استهدفت غارة جوية مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت هجماتها ضد اليمن في 15 مارس/آذار الماضي، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأميركي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنٍ في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.