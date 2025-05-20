الجزيرة الإخبارية تحصد 22 من جوائز "تيللي" وغزة تتصدر المنافسة

حصدت قناة الجزيرة الإخبارية 22 جائزة في مهرجان تيللي (Telly) الأميركي في نسخته الـ46 بنيويورك، منها 3 ذهبيات على تغطيتها الإخبارية والبرامجية الاستثنائية عن الحرب الإسرائيلية على غزة، و3 فضيات عن تغطية التطورات الأخيرة في سوريا.

وتوزعت الذهبيات الثلاث على تقرير مراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت عن تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع، وتقرير الصحفي محمود الكن عن دبابة الميركافا، وحلقة لبرنامج "للقصة بقية" عن الصحافة تتحدى الرصاص الذي تقدمه فيروز زياني.

كما حصلت القناة على 12 جائزة فضية، توزعت معظمها بين تغطية الحرب على غزة وسوريا الجديدة بعد سقوط النظام، إلى جانب تغطية الانتخابات الأميركية الرئاسية والحرب في السودان وأوكرانيا.

وحصلت أفلام الجزيرة الاستقصائية على 3 جوائز برونزية لأفلام (غزة بنك الأهداف، وصيدنايا وما أدراك ما صيدنايا، وصناعة رئيس) إلى جانب البرونزية للقاء حصري لفيروز زياني مع فريد المذهان، الذي عُرف لاحقا بقيصر ونجح في تهريب آلاف صور التعذيب والقتل إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان من اللافت حصول تغطية الجزيرة للحرب الإسرائيلية على غزة على 10 جوائز، ما يعدّ تقديرا من المهرجانات الأميركية لهذا الإنجاز، إذ فاز تقرير لمراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف ببرونزية، وكان قد نجح في وقت سابق في الوصول لنهائيات مهرجان نيويورك الدولي.

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كما فازت قناة الجزيرة الإنجليزية بـ7 ذهبيات لبرامجها talk to Al Jazeera وFault line عن المجاعة في غزة، في حين فازت منصة الجزيرة 360 بـ3 ذهبيات لفيلمين عن الحرب على غزة، وكذلك القطاع الرقمي الذي فاز بـ3 ذهبيات.

وعلى صعيد القنوات الأجنبية، فقد فازت "فوكس نيوز" بـ5 جوائز فضية وبرونزية في تغطية الشأن الأميركي، كما فازت "إيه بي سي نيوز" بـ6 جوائز مناصفة بين الذهبي والفضي لتغطيات من داخل سوريا بعد سقوط الأسد، كما فازت "بي بي سي" بـ3 جوائز في فئة الحملات.