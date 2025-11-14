غارات إسرائيلية داخل الخط الأصفر في قطاع غزة

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات شمال وجنوب قطاع غزة، بينما أطلق النيران بكثافة وسطه، في ظل تواصل خروقات وقف إطلاق النار.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية شنت غارات داخل الخط الأصفر جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت داخل الخط الأصفر شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس جنوبي القطاع، وجنوب شرق دير البلح ووسطه.

ولم ترد أنباء عن وقوع شهداء أو مصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية، غير أن الاستهدافات المتواصلة منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى سقوط مئات الشهداء والمصابين، فضلا عن نسف عشرات المنازل والأبنية.

يذكر أن الخط الأصفر ظهر بعد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة التي هدفت إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهو يفصل بين الجزء من غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمنطقة العازلة التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تمثل 53% من مساحة القطاع، وتم تمييزه على الأرض بواسطة كتل خرسانية صفراء.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و187 شهيدا، و170 ألفا و703 مصابين.

كما أكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.

وإلى جانب الضحايا، ألحقت حرب الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي واستمرت عامين، دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية تصل إلى 70 مليار دولار.