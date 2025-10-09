إعلام إسرائيلي يتحدث عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة

أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، في ظل غياب إعلان رسمي عن الأمر حتى الآن.

وكان من المتوقع أن يأتي الإعلان الرسمي عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

بدورها، توقعت هيئة البث الإسرائيلية تصديق الحكومة على اتفاق غزة، واستبعدت أن ينسحب منها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضتهما الاتفاق.

أتى ذلك بعد تأكيد القناة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يصلان مساء اليوم إلى إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطابا في الكنيست بأعقاب الاتفاق على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.