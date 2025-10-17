زيلينسكي يلتقي ترامب ويسعى لإقناعه بإمداد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة في واشنطن نظيره الأميركي دونالد ترامب، ويُنتظر أن يسعى لإقناعه بتسليم بلاده صواريخ "توماهوك" في محاولة لقلب نتيجة المعركة مع روسيا، في وقت أعلنت فيه موسكو أن قواتها سيطرت على بلدات جديدة في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب زيلينسكي عصر اليوم بالتوقيت المحلي للمرة الثالثة في البيت الأبيض منذ عودته للسلطة.

وقد يكون من الصعب على الرئيس الأوكراني إقناع مضيفه الأميركي بتمكين بلاده من صواريخ توماهوك لضرب أهداف في العمق الروسي، إذ إن ترامب استأنف للتو الاتصالات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محاولة جديدة لدفعه نحو القبول بتسوية سلمية للصراع مع أوكرانيا.

ورد ترامب أمس الخميس بحذر كبير على سؤال عن إمكان تسليم هذه الصواريخ النوعية البعيدة المدى إلى كييف، قائلا "لا يمكننا استنفاد احتياطات بلدنا (من صواريخ توماهوك).. نحن أيضا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".

وقبيل لقائه ترامب، اجتمع زيلينسكي في مقر السفارة الأوكرانية بواشنطن مع ممثلين عن شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" المتخصصتين في الصناعات العسكرية والدفاعية.

وكتب عبر منصة إكس أنه سيناقش خلال زيارته واشنطن توريد أنظمة دفاع جوي إضافية على وجه التحديد.

وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا تسارع إلى استئناف الحوار بمجرد سماعها عن صواريخ توماهوك، مضيفا أن لغة القوة والعدالة ستكون فعالة حتما ضد روسيا.

وتعد صواريخ توماهوك الجوالة عنصرا أساسيا في الترسانة العسكرية الأميركية، وكان لها دور بارز في العمليات الحربية في أماكن مختلفة من العالم.

وفي السنوات الثلاث الماضية، زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لكنها لم تسمح لها بضرب أهداف داخل روسيا.

السلام مع روسيا، والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.. ماذا تحمل القمة الأمريكية الأوكرانية المرتقبة في البيت الأبيض؟#الأخبار pic.twitter.com/kBXHI4vzBR — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 17, 2025

لقاء جديد

في غضون ذلك، أعلن الكرملين اليوم أن هناك مسائل كثيرة ينبغي تسويتها قبل القمة الذي ينتظر عقدها بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وكان الرئيس الأميركي قد أجرى أمس الخميس محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، وصفها بالمثمرة للغاية، مؤكدا أنها حققت تقدما كبيرا.

وقال ترامب إن النجاح في الشرق الأوسط سيسهم في مفاوضاته مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، موضحا أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية بودابست لبحث إنهاء ما سماها الحرب الشائنة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه سيناقش محادثته مع بوتين وأمورا أخرى كثيرة مع الرئيس الأوكراني اليوم في البيت الأبيض.

ومنذ اجتماعها منتصف أغسطس/آب الماضي في ألاسكا، شهدت العلاقة بين الرئيسين الأميركي والروسي فتورا ثم توترا، إذا أبدى ترامب مرارا خيبة أمله من رفض بوتين الانخراط في مسار لإحلال السلام بأوكرانيا.

وفي موسكو، قال مساعد للرئيس الروسي إن بوتين جمع في الكرملين أعضاء مجلس الأمن القومي وأطلعهم بالتفصيل على تفاصيل المكالمة مع الرئيس الأميركي.

في السياق ذاته، قال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين إن مسألة صواريخ توماهوك كانت جزئيا موضع نقاش خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأميركي.

وحذر ناريشكين من أن روسيا ستعتبر تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا خطوة عدائية، معتبرا أن الغرب لم يتنازل بعد عن "حلمه المجنون" بإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

تقدم روسي

في التطورات الميدانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قواتها سيطرت على بلدتي بيشانويه وتيخويه في مقاطعة خاركيف (شمال شرق) وبلدة بريفولي في مقاطعة دنيبروبتروفسك (وسط شرق).

وواصلت القوات الروسية هجماتها على طول خط الجبهة الممتد من جنوب شرق أوكرانيا إلى شمالها الشرقي، وأحرزت في الآونة الأخيرة مزيدا من التقدم، وباتت تهدد مدنا مهمة على غرار بوكروفسك في دونيتسك، وكوبيانسك في خاركيف.

وتزامنا مع التقدم الجديد لقواتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بإسقاط 61 مسيّرة أوكرانية استهدفت الليلة الماضية مقاطعات عدة بينها مسيرتان فوق مقاطعة موسكو.

من جهتها، قالت سلطات شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا إليها عام 2014- إن هجوما بمسيّرة أوكرانية ألحق أضرارا بمحطات كهرباء فرعية في شبه الجزيرة.

وتتصاعد منذ أشهر وتيرة الضربات المتبادلة بالمسيّرات والصواريخ مما أدى لتفاقم الخسائر في الأرواح والبنية التحتية الحيوية، وخاصة في أوكرانيا.