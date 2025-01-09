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الإدارة السورية الجديدة تعين اللواء علي النعسان رئيسا للأركان

Khaled Brigade, a part of Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), hold a military parade, after Syria's Bashar al-Assad was ousted, in Damascus, Syria, December 27, 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
الإدارة الجديدة في سوريا تعمل على بناء أسس لجيش وطني جديد (رويترز)
9/1/2025-|آخر تحديث: 9/1/202503:14 ص (توقيت مكة)

أكدت مصادر للجزيرة تعيين اللواء علي نور الدين النعسان رئيسا لهيئة الأركان السورية الجديدة.

وتولّى النّعسان العديد من المناصب العسكرية كما شارك وقاد العديد من المعارك ضد قوات النظام المخلوع في مدن شمال سوريا. وتم منحه رتبة لواء في نشرة الترفيعات الأولى التي صدرت عن القيادة السورية الجديدة الشهر الماضي.

ووفق ما أوردت منصات محلية سورية فإن النعسان كان قائدا عسكريا في "هيئة تحرير الشام"، وهو من مواليد بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة وسط البلاد.

ويأتي تعيين رئيس الأركان الجديد بعد أسابيع من تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة بعد توليها مقاليد الأمور في سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي على بناء أسس لجيش وطني جديد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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