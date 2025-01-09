الإدارة السورية الجديدة تعين اللواء علي النعسان رئيسا للأركان

أكدت مصادر للجزيرة تعيين اللواء علي نور الدين النعسان رئيسا لهيئة الأركان السورية الجديدة.

وتولّى النّعسان العديد من المناصب العسكرية كما شارك وقاد العديد من المعارك ضد قوات النظام المخلوع في مدن شمال سوريا. وتم منحه رتبة لواء في نشرة الترفيعات الأولى التي صدرت عن القيادة السورية الجديدة الشهر الماضي.

ووفق ما أوردت منصات محلية سورية فإن النعسان كان قائدا عسكريا في "هيئة تحرير الشام"، وهو من مواليد بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة وسط البلاد.

اللواء علي نور الدين النعسان رئيس الأركان في الجيش السوري الجديد pic.twitter.com/JzAK7hgcet — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 8, 2025

ويأتي تعيين رئيس الأركان الجديد بعد أسابيع من تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة لتصريف الأعمال.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة بعد توليها مقاليد الأمور في سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي على بناء أسس لجيش وطني جديد.