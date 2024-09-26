15 شهيدا بقصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 15 فلسطينيا اليوم الخميس في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لقناة الأقصى الفضائية، إن من بين الشهداء في مدرسة "حفصة" أطفالا ونساء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على عدد من الضحايا.

وأظهرت صور عناصر من الدفاع المدني ومواطنين يبحثون عن أشلاء الشهداء بين الركام.

وفي بيان لها عبر تطبيق تليغرام، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة، وقالت إنها تندرج ضمن ما وصفتها بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف في السابق العديد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

#صور| 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جربوع قرب السوق الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/5nmhKJOSW3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2024

عشرات الشهداء

وبالإضافة إلى مخيم جباليا، قصف جيش الاحتلال اليوم أحياء سكنية في وسط وجنوب قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 31 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأة، استشهدوا في قصف استهدف منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، توغله بشرق بلدة الفخاري في خان يونس وسط عمليات تجريف وتمشيط في المنطقة المتاخمة للسياج الأمني.

وفي رفح القريبة من خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على حي الزهور شمالي المدينة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 3 أشخاص اليوم إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات.

وفي حصيلة محدثة نشرتها اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عام بلغ 41 ألفا و534 شهيدا و96 ألفا و92 جريحا، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أنه يوجد نحو 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المباني المدمرة.