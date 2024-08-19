ماسك ينفي إهداء قديروف شاحنة "الوحش السيبراني"

نفى الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لـ"شركة تسلا" إيلون ماسك بشدة أن يكون قد أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، شاحنة فاخرة من تسلا.

جاء ذلك بعد أن نشر حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقطع فيديو وهو يقود إحدى شاحنات سايبر ترك التي أنتجتها شركة تسلا مزودة برشاش.

وكتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" في وقت متأخر من مساء أمس الأحد "هل أنت متخلف عقليا لدرجة أنك تعتقد أنني تبرعت بشاحنة سايبرترك لجنرال روسي؟". وجاء رده على منشور للكاتب والصحفي الأميركي سيث أبرامسون.

وتابع ماسك "مثال آخر على مدى كذب وسائل الإعلام التقليدية".

وفي مقطع فيديو نُشر على قناة قديروف على تليغرام، شوهد زعيم الشيشان وهو يقود شاحنة سايبر ترك مغطاة بالفولاذ في جولة هادئة قبل أن يقف إلى الرشاش المثبت في صندوق الشاحنة، ملفوفا بأحزمة من الذخيرة.

منشور حماسي

وفي منشور حماسي، وصف قديروف، الذي يحكم الشيشان، وهي جمهورية داخل الاتحاد الروسي، السيارة بأنها "بلا شك واحدة من أفضل السيارات في العالم.. لقد وقعت في غرامها حرفيا".

وأعلن الرئيس الشيشاني -في مقطع الفيديو- أنه سيتبرع بالمركبة للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا. وقال "ليس من قبيل الصدفة أن يطلقوا عليها اسم الوحش السيبراني، أنا متأكد من أن هذا الوحش سيجلب كثيرا من الفوائد لقواتنا".

وتابع "لا أعتقد أن وزارة الخارجية الروسية ستمانع مثل هذه الرحلة. وبالطبع، نحن ننتظر تطوراتكم الجديدة التي ستساعدنا في إنهاء عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال قديروف -الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بعد اتهامات بارتباطه بعديد من انتهاكات حقوق الإنسان- إنه تلقى الشاحنة من ماسك، على الرغم من عدم تأكيد ذلك بشكل مستقل.

ووصف قديروف، المدعوم من الكرملين، السيارة بأنها "وحش حقيقي لا يقهر وسريع".

وظهر قديروف في الفيديو وهو يقود السيارة في العاصمة الشيشانية غروزني.

ويظهر الزعيم البالغ من العمر 47 عاما وهو يقف بجانب المدفع المركب على السيارة مرتديا أحزمة ذخيرة عبر كتفيه وعلى صدره.