إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم

في 25 أبريل/نيسان 2022، أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن اتفاق لشراء شركة "تويتر" (Twitter) مقابل نحو 44 مليار دولار.

وقالت شركة تويتر إنها أبرمت اتفاقية تستحوذ بموجبها شركة إيلون ماسك على تويتر مقابل أكثر من 54 دولارا للسهم الواحد، فمن هو إيلون ماسك المصنف بأنه أغنى رجل في العالم؟

المولد والنشأة

ـ 28 يونيو/حزيران 1971: وُلد إيلون ماسك في مدينة بريتوريا لأم كندية هي ماي هالدمان، وأب جنوب أفريقي يدعى إيرول ماسك، ويحمل 3 جنسيات من كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجنوب أفريقيا.

ـ كان ماسك الأب يعمل مستشارا هندسيا ومُطوِّرا عقاريا ومالكا لأحد مناجم الزمرد في جنوب أفريقيا.

ـ ماسك كان شغوفا بعالم الحاسوب منذ الصغر، وعلم نفسه برمجة الحاسوب منذ العاشرة.

ـ وهو في عمر 12 عاما، صمّم لعبة إلكترونية تسمى "بلاستر" وباعها بمبلغ 500 دولار، وهو ما كان بمثابة نقطة انطلاق إلى عالم التجارة والأعمال.

ـ عام 1980: وقع الطلاق بين والديه، وبقي إيلون بصحبة أبيه في جنوب أفريقيا لفترة.

ـ بعد إتمامه سن الـ17، انتقل إيلون إلى كندا لاحقا بوالدته.

ـ التحق ماسك بعدها بمنحة في جامعة كوينز، لكنه لم يستمر فيها غير عامين، إذ انتقل بعد ذلك إلى جامعة بنسلفانيا ليحصل على شهادة في علوم الاقتصاد من مدرسة وارتون، وشهادة الفيزياء من كلية الآداب والعلوم.

ـ عام 1995: بدأ ماسك رسالة الدكتوراه الخاصة به في الفيزياء التطبيقية وعلوم المواد في جامعة ستانفورد، لكنه لم يستمر في كتابة الرسالة لأنه تخلى عن الفكرة بعد يومين ليهتم بمجال ريادة الأعمال.

عالم التجارة

ـ شارك ماسك وأخوه كيمبال في تأسيس شركة "زيب 2" (Zip 2) لبرمجة المواقع، حصلت عليها شركة كومباك في عام 1999 مقابل مبلغ 340 مليون دولار.

ـ بعد ذلك أسس ماسك شركة "إكس دوت كوم" (X.com)، وهي شركة دفع عبر الإنترنت اندمجت لاحقا مع شركة كونفينيتي عام 2000 لتصبح شركة "باي بال" (PayPal) المعروفة الآن والتي اشتراها موقع "إيباي" (eBay) مقابل مبلغ 1.5 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

ـ عام 2000: تزوج من زوجته الأولى جوستين ماسك، وهي مؤلفة كندية، في جامعة كوينز بأونتاريو، لكنهما انفصلا عام 2008.

ـ مايو/أيار 2002: أسس ماسك شركة "سبيس إكس" (SpaceX) لتصنيع مركبات الفضاء وإطلاق البعثات الفضائية، يشغل بها منصب المدير التنفيذي والمصمم الرئيسي.

ـ عام 2003: شارك في تأسيس شركة "تسلا" (Tesla) لصناعة المركبات الكهربائية وصناعة الأنظمة الشمسية، ليشغل فيها منصب المدير التنفيذي أيضا والمهندس المنتج.

ـ عام 2006: استلهم فكرة إنشاء مصنع "سولار سيتي" (SolarCity) كشركة لتوفير خدمات الطاقة الشمسية، وهي تابعة حاليا لمجموعة شركات تيسلا موتورز حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

ـ عام 2010: تزوج من الممثلة الإنجليزية تالولا ريلاي وانفصلا في 2012، وعقبها بعام عادا مجددا، ليقع الانفصال الثاني في 2014.

ـ عام 2015: ساعد ماسك في تأسيس "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وهي شركة أبحاث غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، يشغل فيها حاليا منصب المدير المساعد.

ـ ساهم في تأسيس شركة "نيورالينك" (Neuralink)، وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية، تركز على تطوير سبل اتصال الدماغ البشري مع الحاسوب (حاسوب العقل الوسيط)، ليشغل في عام 2016 منصب المدير التنفيذي.

ـ عام 2016: أسس ماسك شركة أنفاق وبنية تحتية اسمها "ذا بورنغ كومباني" (The Boring Company) أو بالعربيّة "الشركة المملة"، في محاولة منه للتخلص من الازدحام المروري في لوس أنجلوس.

ـ مارس/آذار 2016: جاء في المركز الثمانين في قائمة أغنى رجال العالم.

ـ ديسمبر/كانون الأول 2016: اختارته مجلة "فوربس" (Forbes) ليكون في المرتبة 21 في قائمة أكثر الرجال نفوذا في العالم.

ـ أكتوبر/تشرين 2017، قدرت صافي ثروة ماسك بحوالي 20.8 مليار دولار حاصلا على المركز 21 في مجلة فوربس في قائمة أثرى 400 شخص في الولايات المتحدة.

ـ 6 فبراير/ شباط 2018: أجرت "سبيس إكس" اختبارا ناجحا لصاروخ "فالكون الثقيل"، القادر على نقل سيارة بوزن وحجم "تسلا"، وتقدر قيمة الشركة بنحو 20 مليار دولار.

أغنى رجل في العالم

ـ أكتوبر/تشرين الأول 2021: قدر صافي ثروته بـ320.9 مليار دولار ليكون أغنى رجل في العالم.

ـ قالت وكالة بلومبيرغ، إن ماسك خسر أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين بسبب انخفاض أسعار أسهم شركة تسلا التي يملكها.

ـ صرح ماسك بأن أهداف شركاته كشركة سولار سيتي، وتسلا موتورز، وسبيس إكس، تخدم رؤيته في تغيير العالم والبشرية.

ـ من بين تلك الأهداف تقليل الاحتباس الحراري عن طريق إيجاد طرق جديدة ونظيفة وغير مكلفة لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها على المنازل والمحطات، وحماية الإنسان من خطر الانقراض بإنشاء مستعمرات بشرية على سطح المريخ.

ـ عشق ماسك تطوير المحركات، إذ طوّر نظام نقل يعرف بالدورة السريعة أو "هايبرلوب" (Hyperloop)، وقدمها لتعمل في الطائرات السريعة التي تستخدم مروحة كهربية والتي أصبحت تعرف باسم طائرة ماسك الكهربائية.

ـ ظهر فيها في أفلام ومسلسلات الخيال العلمي مثل فيلم "آيرون مان" ومسلسل "ذا بيغ بانغ" وأعمال أخرى تُرسِّخ لنموذج الإمبراطور العصامي الذي صنع ثروته بفضل ذكائه.

ـ يواجه ماسك تهمة التشهير بغواص بريطاني شارك في عملية إنقاذ "فتية الكهف" في تايلند، بعد سلسلة تغريدات منه لمهاجمة الغواص، بعد أن اعتبر الأخير أن مقترح ماسك لإرسال غواصة لإنقاذ الفتية "عمل دعائي".

تدخين الماريغوانا

ـ أغسطس/آب 2018: تعرض الملياردير الأميركي للانتقادات عقب تدخينه الماريغوانا في بث إذاعي خلال حوار معه، ورغم أن المخدر قانوني في كاليفورنيا، فإن أسهم تسلا انخفضت 9% عقب هذا الظهور، ووصفته بضعة صحف ومتابعين بـ"الجنون" عقبها.

ـ 28 أبريل/نيسان 2022: أعلن ماسك أنه سيشتري شركة "كوكاكولا" للمشروبات، لكن هذا الإعلان بدا وكأنه نكتة، حيث كتب ماسك على حسابه الموثق بموقع تويتر "في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا لكي أعيد الكوكايين إليها".

ـ حصل على الدكتوراه الفخرية 4 مرات في التصميم من مركز الفنون في كلية التصميم، وفي هندسة الطيران والفضاء الجوي من جامعة سري، وفي الهندسة والتكنولوجيا من جامعة ييل، والرابعة من جامعة كراكوف.