الاحتلال يواصل حملة اعتقالاته في الضفة ويعلن سقوط مسيّرة بطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها الليلة الماضية وفجر اليوم بلدات وقرى مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة المخفية وحارة الياسمينة ومفترق الشهداء في البلدة القديمة بمدينة نابلس وقرية عقربا جنوب شرق المدينة، حيث اعتقلت عددا من الشبان.

كما داهمت مدينتي حلحول وبلدات بني نعيم وبيت كاحل في محافظة الخليل وبناية سكنية في بلدة سلواد شرق المدينة.

وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مجمع سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، حيث يعمل المستوطنون على زيادة أعدادهم لتغيير الوقائع والسيطرة على مزيد من الأراضي، الأمر الذي يساهم في توسيع رقعة الاستيطان بالضفة الغربية.

سقوط مسيّرة إسرائيلية

وفي تطور آخر، سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطائرة سقطت أمس الأربعاء بسبب عطل فني، وأكد عدم وجود خوف من تسرب للمعلومات، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري في الحادث.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من عملية عسكرية إسرائيلية في المخيم استمرت لمدة 12 ساعة وتسببت في دمار واسع واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأفاد شهود عيان بأنه خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس دمرت الجرافات العديد من الشوارع والمحلات التجارية والمنازل والمركبات.

القسام تتبنى عملية إطلاق نار

من جانبها، تبنى الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (كتائب عز الدين القسام) في بيان أمس الأربعاء عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، والتي أصيب فيها 3 مستوطنين أول أمس الثلاثاء.

وقالت الكتائب إن العملية تأتي انتقاما لدماء الشهداء وضمن مسؤولية الرد على المجازر في قطاع غزة وجرائم الاحتلال بالضفة والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات في السجون.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أول أمس الثلاثاء بأن فلسطينيين أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مفرق رامين، مما أدى إلى إصابة مستوطنين بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي، وأضاف الجيش أن قواته بدأت بمطاردة مطلقي النار.

وأعلنت نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف) عبر منصة "إكس" بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نتيجة الزجاج المحطم إثر إطلاق النيران على السيارة.

وبالتزامن مع الحرب على غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، مما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا وإصابة نحو 5350 واعتقال 9700، بحسب جهات فلسطينية رسمية.