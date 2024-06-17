عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة تؤكد أن الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر

هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة تؤكد أن الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر

هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 رهينة

هيئة البث: وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 رهينة

هيئة البث الإسرائيلية: الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الرهائن وكيفية التصرف في الحالات القصوى

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير

التفاصيل بعد قليل..