عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة تؤكد أن الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر
17/6/2024-|آخر تحديث: 17/6/202409:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)
هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة تؤكد أن الجيش والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر
هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 رهينة
هيئة البث: وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 رهينة
هيئة البث الإسرائيلية: الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الرهائن وكيفية التصرف في الحالات القصوى
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة