شاهد.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال وآلياته برفح وتسيطر على مسيّرة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها بقذائف الهاون لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في محيط مسجد العطار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والسيطرة على طائرة مسيّرة من نوع "درون" في محور التوغل برفح.

وظهر أحد مقاتلي السرايا في مقطع فيديو -عرضته قناة الجزيرة- وهو يتعهد بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي "حتى النصر أو الشهادة".

وتضمنت المشاهد عملية إطلاق قذائف الهاون على آليات الاحتلال وجنوده، بالإضافة إلى صور المسيّرة التي قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من السيطرة عليها في محور التوغل برفح.

وكانت سرايا القدس قد بثت قبل أيام مشاهد قالت إنها لطائرات إسرائيلية مسيّرة سيطرت عليها في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلال مهام استخباراتية.

وشهدت العمليات التي تنفذها المقاومة تصاعدا كبيرا في الأيام الأخيرة التي أصبحت إسرائيل تتلقى خلالها ضربات شبه يومية في مختلف مناطق القطاع.