شاهد.. القسام تدمر آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت وتوقع قتلى وجرحى

بثت قناة الجزيرة مشاهد من استهداف كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- آلية إسرائيلية (جيب من نوع همر) بصاروخ مضاد للدروع شمالي قطاع غزة.

ووثق الإعلام العسكري لكتائب القسام لحظة استهداف الآلية بصاروخ "كورنيت" وإصابتها بشكل دقيق وكامل في محيط أبراج الندى شمال شرقي بيت لاهيا.

وأدت الضربة إلى تدمير الآلية العسكرية الإسرائيلية واحتراقها بالكامل، كما أظهرت المشاهد وصول فرق الإنقاذ والإسعاف لانتشال القتلى والمصابين من المكان المستهدف.