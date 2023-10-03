مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإدانة كبيرة لانتهاك المقدسات

اقتحم أكثر من 500 مستوطن ومتطرف يهودي المسجد الأقصى في رابع أيام عيد العُرش اليهودي، وسط حراسة أمنية مشددة، في حين نددت الفصائل الفلسطينية بهذا التصعيد وحذرت من "تداعيات خطيرة" يؤدي إليها هذا الاستفزاز.

وقال مسؤول في الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تنتشر في باحات المسجد الأقصى، وعند أبوابه وتفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين وبخاصة الشبان وتحتجز بطاقات هويات من تسمح لهم بالدخول.

ويتجول في أزقة البلدة القديمة مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود ويؤدون صلوات تلمودية عند باب القطانين.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن شرطة الاحتلال أخرجت 15 شابا فلسطينيا من المسجد الأقصى قد تمكنوا من الدخول إليه عند صلاة الفجر.

لا أمن دون مقدسات

من جانبه، حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن استمرار اقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المقدسات لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

وقال أبو ردينة إن الاحتلال يحاول خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه دون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار.

أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقالت إن منع الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجدين الأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير للحرب الدينية على المقدسات.





وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال، داعيا المقاومة إلى تصعيد ضرباتها.

كما قال مشير المصري إن تصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى ستشعل المنطقة بأكملها وتصب الزيت على النار.

وأكد المصري -خلال وقفة جماهيرية نظمتها حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة- أن المقاومة ستواجه ما وصفه بعربدة الاحتلال في الأقصى.

وحذّرت حركة الجهاد الإسلامي من أن جرائم الاعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى لا يمكن أن تمر دون رد.

دور العلماء

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ذكرت -أمس- أن 1468 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونظمت المؤسسات العاملة من أجل القدس والأقصى في قطاع غزة وقفة تضامنية مع مدينة القدس والمسجد الأقصى تنديدا باستمرار الاقتحامات والاعتداء على المرابطين والمرابطات في الأقصى.

وحذّر المشاركون في الوقفة التضامنية من خطورة وتداعيات المساس بالمسجد الأقصى، كما طالبوا علماء الأمة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقد دعا الأردن، أمس الاثنين، إسرائيل إلى الكف عن جميع الممارسات والانتهاكات في المسجد الأقصى واحترام التزاماتها بموجب القانوني الدولي.

وقال بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

كما طالب البيان إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته.

من جانبه، قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس إن المسجد الأقصى في "خطر كبير" في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى "وقف حالة التواطؤ والتهاون" بحق القدس.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، في أعقاب جلسة طارئة على ضوء الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل الاحتلال والمتطرفين اليهود تزامنا مع الأعياد اليهودية.





وبدأ "عيد العرش" (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح والأسابيع والعرش) في 29 سبتمبر/أيلول الماضي ويستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويرتبط بذكرى تيه اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

كما تجمع أيضا مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود في الحرم الإبراهيمي ومحيطه في مدينة الخليل، وشرعوا برقصات وصلوات تلمودية وسط إجراءات أمن مشددة من قبل قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعت الوصول الى المسجد الإبراهيمي.

التطورات بالضفة

وفي الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فتى فلسطيني فجر اليوم قرب مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وأوضحت مصادر فلسطينية أن الفتى أصيب في قدمه قبل أن تقوم باعتقاله ونقله لأحد المستشفيات في الداخل ولم يعرف مصيره حتى الآن.

يأتي ذلك في وقت كرر فيه المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر دعوته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية بالامتناع عن اتخاذ خطوات تؤجج التوترات وتبعد الجانبين عن طريق السلام.

وأضاف ميلر أن هذه الإجراءات تشمل عمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين.