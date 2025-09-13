عام مزدهر للصحيفة.. كم بلغت إيرادات الغارديان وما معدل رواتب محرريها؟

كشفت صحيفة الغارديان عن زيادة في إيراداتها من المتابعين عبر المنصات الرقمية بنسبة 22%، لترتفع من 113.5 مليون دولار في العام 2024/2023، إلى 138 مليون دولار في نهاية مارس/آذار 2025، رغم أن معظم الصحافة التي تقدمها على الإنترنت مجانية.

كما أعلنت الصحيفة البريطانية في تقريرها السنوي زيادة بنسبة 13% في عدد المشتركين، ليصبح لديها الآن 1.3 مليون مشترك متكرر، أي بزيادة 150 ألفا، على أساس سنوي.

كم تتقاضى من المشتركين؟

ولدى الغارديان 3 مستويات رئيسية من عروض الاشتراك، الأول مقابل قرابة 5 دولارات شهريا، والثاني مقابل 15.5 دولارا شهريا، ويمكن للمشتركين بهذا العرض تجنب الرسائل المزعجة والحصول على قراءة خالية من الإعلانات، وقصص غير محدودة على تطبيق الغارديان، فضلا عن الوصول إلى تطبيق "وليمة" المدفوع (Feast)، في حين يحصل القراء مقابل 35 دولارا تقريبا على مزايا رقمية كاملة، بالإضافة إلى مجلة الغارديان الأسبوعية المطبوعة.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7% إلى 356 مليون دولار، في حين انخفضت الخسائر السنوية (التي تصفها الصحيفة بالتدفق النقدي التشغيلي) إلى 31 مليونا تقريبا، من 47.73 مليون دولار مع انتهاء العام في مارس/آذار 2024.

التوزيع الجغرافي لمشتركي الصحيفة

وتقول الغارديان إن أكثر من نصف داعميها ومشتركيها هم من خارج سوقها المحلي، إذ تمتلك 529 ألف مشترك في المملكة المتحدة، و430 ألفا في الولايات المتحدة/كندا، و182 ألفا في أوروبا، و158 ألفا في أستراليا/نيوزيلندا، و31 ألفا في بقية أنحاء العالم.

وفازت الصحيفة بجائزتين أمس الجمعة في حفل توزيع جوائز مستقبل الإعلام الذي نظمته صحيفة "برس غازيت" البريطانية عن تطبيقها، الذي أعيد إطلاقه وفيه مليون مستخدم نشط يوميا، وعن نجاحها في جذب إيرادات جديدة من القراء.

ووصلت الصحيفة إلى أكثر من 6 ملايين قارئ مسجل العام الماضي، من حملاتها عبر البريد الإلكتروني، لا سيما مع دعوة المحررة الأميركية بيتسي ريد لدعم الصحيفة بعد تأييدها المرشحة الرئاسية كامالا هاريس، مما أدى إلى جمع 1.8 مليون دولار في 72 ساعة.

كما حققت حملة أخرى عبر البريد الإلكتروني حول مغادرة صحيفة الغارديان منصة "إكس" بسبب تحولها إلى منصة "سامة" تحت إدارة مالكها إيلون ماسك، أداء جيدا أيضا.

ويقدر أن إيرادات الإعلانات لدى غارديان ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي، لتصل إلى 88.24 مليون دولار، كما نمت إيرادات القراء من النسخ المطبوعة.

رواتب الموظفين ورئيسة التحرير

ونما إجمالي عدد الموظفين رغم جولة التسريحات التي جرت في صيف 2024، فقد وظفت الصحيفة 913 صحفيا بالمعدل خلال العام، وقالت إن متوسط الأجر للموظفين كان 90,673 دولارا سنويا.

وارتفع إجمالي راتب رئيسة التحرير كاث فينر إلى 775,789 دولارا سنويا والمديرة التنفيذية آنا بيتسون إلى 928,877 دولارا سنويا، وفق بيانات التقرير السنوي للغارديان.