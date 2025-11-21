ما أفضل أنواع الجبن؟

يشكل الجبن إضافة لذيذة ونوعية لعدد كبير من الوجبات الغذائية المتورطة بزيادة الوزن، وارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، والذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية.

فهل الجبن حقا قنبلة موقوتة تهدد صحتنا ومحيط خصرنا، أم أنه طعام يساء فهمه ويمكن أن يحسّن حياتنا؟

يقول روب هوبسون، خبير التغذية المعتمد لصحيفة ديلي ميل البريطانية "من الناحية الغذائية، يعد الجبن مصدرا ممتازا للبروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامين بي 12 وفيتامين إيه، وهي مجتمعة مفيدة لصحة العظام وإصلاح العضلات واستقلاب الطاقة، وتحتوي بعض أنواع الجبن التقليدية أيضا على بكتيريا مفيدة يمكن أن تدعم صحة الأمعاء".

ويوضح أن إحدى المشكلات الرئيسية التي يواجهها الناس مع الجبن هي محتواه من الدهون، ولكن لم تجد الدراسات صلة جوهرية بين الجبن وأمراض القلب، بل سلطت الضوء على تأثير محايد أو وقائي طفيف.

في حين أن خبراء الغذاء لا يزالون لا يفهمون تماما سبب فائدة الدهون الموجودة بالجبن، فقد طرحت عدة نظريات، إحداها تأثير مزيج العناصر الغذائية والكالسيوم ودهون الحليب المكونة للأجبان على امتصاص هذه الدهون وكيفية تأثيرها على الكوليسترول.

وتساهم منتجات الألبان في إنتاج شكل أقل ضررا من الكوليسترول السيئ، في حين ترفع مستوى الكوليسترول الجيد الذي يحمل الدهون الزائدة إلى الكبد حيث يمكن إخراجها.

جبن الشيدر

يعد جبن الشيدر، باحتوائه على حوالي 222 مليغراما من الكالسيوم لكل حصة، أحد أفضل مصادر الكالسيوم، حيث يوفر حوالي ثلث الاحتياجات اليومية للبالغين في شريحة واحدة.

وتميل الأجبان الصلبة أيضا إلى أن تكون أعلى في البروتين، لذا فهي خيار رائع لجميع الأعمار، حيث تدعم نمو العظام في سنوات المراهقة وكثافة العظام وإصلاحها للنساء في سن اليأس وكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

وأضاف هوبسون "يتميز جبن الشيدر الناضج بنكهة أقوى، لذا يفضل استخدامه بكمية أقل، كما أنه يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز مقارنة بالعديد من أنواع الجبن الأخرى، مما يسهل هضمه".

ويعتبر جبن الشيدر غنيا جدا بالملح، وقد يؤدي تناول الكثير من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

جبن القريش

جبن القريش جبن طازج له نكهة خفيفة وحامضية قليلا، وتحتوي 100 غرام من الجبن القريش على حوالي 17 غراما من البروتين، وهي حوالي ضعف ونصف الكمية الموجودة في بيضة واحدة، و3 أضعاف تلك الموجودة في الزبادي الكامل الدسم.

ويعتبر جبن القريش منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالأجبان الأخرى. وتحتوي 100 غرام من الجبن القريش على 111 سعرة حرارية، بينما تحتوي الكمية ذاتها من جبن الشيدر على 416 سعرة حرارية.

الأجبان اليونانية: الفيتا والحلوم

الأجبان المملحة مثل الفيتا والحلوم غنية بالبروتين، لكنها من بين أكثر أنواع الأجبان ملوحة، لذا يفضل تناولها باعتدال، كما يقول هوبسون.

وعلى الرغم من أن الفيتا لا تزال أكثر ملوحة، إلا أنها أقل سعرات حرارية من العديد من الأجبان الصلبة، مما يجعلها خيارا جيدا لمن يهتمون بوزنهم.

كما أنها تصنع تقليديا من حليب الأغنام أو الماعز، الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر من حليب البقر في الحصة الواحدة.

وحليب الأغنام غني بشكل خاص بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامينات إيه وبي 2 وبي 12 وفيتامين د، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ودعم صحة العظام.

الجبن الأزرق

قال هوبسون عن الجبن الأزرق إنه "غنيّ ولاذع، مع بكتيريا العفن الحية التي قد تفيد بكتيريا الأمعاء. لكنه غنيّ أيضا بالدهون المشبعة والملح وقليل البروتين".

ووجد أن جبن الروكفور الفرنسي، المعروف بعفنه وعروقه الزرقاء، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

وهذا قد يقدّم أدلة على ما يسمى "المفارقة الفرنسية" حيث يتمتع سكانها بصحة جيدة رغم اتباعهم نظاما غذائيا غنيا بالدهون المشبعة.