تعرف على البروتينات.. لبنات بناء العضلات

د. أسامة أبو الرب

البروتينات هي مواد تحتوي على النيتروجين وتتكون من الأحماض الأمينية، وهي بمثابة المكون الهيكلي الرئيسي للعضلات والأنسجة الأخرى في الجسم. تعرف عليها هنا.

كما يتم استخدام البروتينات لإنتاج الهرمونات والإنزيمات وهيموغلوبين الدم، ويمكن استخدامها أيضا مصدرا للطاقة، ومع ذلك فهي ليست الخيار الأساسي للطاقة في الجسم.

هناك 20 من الأحماض الأمينية التي تم تحديدها وهي ضرورية لنمو الإنسان والتمثيل الغذائي، 12 منها غير أساسية (11 بالنسبة للأطفال)، أي أنه يمكن تصنيعها بواسطة الجسم ولا نحتاج بالضرورة إلى تناولها في النظام الغذائي. كما توجد 8 أحماض أمينية أساسية (9 بالنسبة للأطفال) لا يمكن تكوينها في الجسم ويجب الحصول عليها عبر الغذاء.

ويحتوي غرام البروتين الواحد 4 سعرات حرارية. وعموما يوصى البالغون بالحصول على 0.8 غرام من البروتين يوميا لكل كيلوغرام من الجسم.

فمثلا إذا كان الشخص وزنه 70 كيلوغراما، فعندها يوصى بتناول 56 غراما من البروتين يوميا.

ما هي القيمة البيولوجية للبروتين (Biological Value)؟

توفر القيمة البيولوجية قياسًا لمدى كفاءة استخدام الجسم للبروتين المستهلك في النظام الغذائي، وذلك عبر حساب النتروجين المستخدم في تكوين الأنسجة مقسومًا على النتروجين الممتص من الطعام. يتم ضرب هذا المنتج بنسبة 100 ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من النتروجين المستخدم.

وتمتلك المصادر الحيوانية عادة قيمة بيولوجية أعلى من المصادر النباتية. ولكن يجب الانتباه إلى أن المصادر الحيوانية تحتوي على الدهون المشبعة، ولذلك ينصح بتناول الخيارات المنخفضة في الدهون مثل الحليب القليل أو الخالي الدسم، ولحوم الأسماك واللحم الهبر.

ويوجد البروتين في العديد من المصادر الحيوانية والنباتية مثل البيض والحليب ومنتجات الألبان والجبن واللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبقول.

أمثلة على مصادر جيدة للبروتين:

3 أونصات من سمك التونا أو سمك السلمون أو سمك الحدوق أو سمك السلمون المرقط تعطي 21 غراما من البروتين.

3 أونصات من الديك الرومي أو الدجاج المطبوخ تعطي 19 غراما من البروتين.

6 أونصات زبادي تعطي 17 غراما من البروتين.

نصف كوب جبن تعطي 14 غراما من البروتين.

نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة تعطي 8 غرامات من البروتين.

كوب من الحليب يعطي 8 غرامات من البروتين.

كوب معكرونة مطبوخة تعطي 8 غرامات من البروتين.

أونصة من المكسرات تعطي 7 غرامات من البروتين.

بيضة واحدة تعطي 6 غرامات من البروتين.

‫وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية ألينه إيمانويل أن القيمة البيولوجية أو ‫الحيوية للبروتين تعني مدى جودة تحويل البروتين الموجود في الغذاء إلى ‫بروتين خاص بالجسم، أي كمية البروتين المتوفرة لبناء العضلات وتجديد ‫الخلايا وبناء الهرمونات.

‫ومن جانبها قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إنه بشكل عام يمتاز ‫البروتين الحيواني بقيمة بيولوجية أعلى من البروتين النباتي، وهي معلومة ‫تهم الأشخاص النباتيين بصفة خاصة.

‫لذا فهي تنصح الأشخاص النباتيين بدمج العديد من البروتينات النباتية ‫لزيادة قيمتها البيولوجية، فعلى سبيل المثال ينصح بتناول الحبوب ‫والبقوليات سويا، مثل طبق "المجدرة" الذي يحتوي على الأرز والعدس، و"الكشري" الذي يحتوي على العدس والحمص والمعكرونة والأرز.

ومن الأغذية النباتية ذات القيمة البيولوجية العالية، التوليفة المكونة ‫من رقائق شوفان الحبوب الكاملة والحليب والفواكه وأصناف مختلفة من ‫المكسرات.

وأضافت جال أنه يمكن تحقيق أعلى قيمة بيولوجية من خلال تناول البطاطس مع ‫البيض الكامل.

‫‫وأوضحت جال أن معرفة القيمة البيولوجية للغذاء تمثل أهمية خاصة ‫للأشخاص، الذين لا يمكنهم تناول كميات كبيرة من البروتين، مثل مرضى ‫الكلى، حيث يمكن للمرضى الحصول على قيمة بيولوجية عالية رغم ‫تناول كمية صغيرة من البروتينات.