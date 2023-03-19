كيف يصوم مريض الكوليسترول في رمضان.. وهل ترفع القهوة مستوياته؟

كيف يصوم مريض ارتفاع الكوليسترول في رمضان؟ وهل ترفع القهوة مستوياته؟ وهل الصيام يقلل الكوليسترول أو يرفعه؟

وفقا لدراسات متعددة، فإن الصيام في رمضان له تأثيرات إيجابية على مستوى الكوليسترول في الدم.

فقد نُشرت دراسة في مجلة "بلوس وان" (Plos one) وجدت أن صيام رمضان أدى إلى تحسن كبير في مستويات الكوليسترول، وذلك وفق التالي:

أدى صيام رمضان إلى ارتفاع الكوليسترول الجيد، ويعرف أيضا بالبروتين الدهني العالي الكثافة (HDL)، وهذا النوع جيد لأنه ينقل الكوليسترول من أعضاء الجسم إلى الكبد الذي يتولى تخليص الجسم منه. ويوصى بأن يكون مستوى هذا النوع من الكوليسترول أكثر من 40 ملغ/دسل، ويفضل أن يكون 60 ملغ/دسل أو أعلى.

أدى صيام رمضان إلى انخفاض الكوليسترول السيئ، ويعرف أيضا بالبروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL)، وهذا النوع سيئ لأنه يقود إلى تراكم الكوليسترول في جدران الشرايين، مما يقود إلى تصلبها ويسبب أمراض القلب، ويوصى بأن يكون مستواه أقل من 100 ملغ/دسل.

استمرت هذه التأثيرات حتى بعد 4 أسابيع عقب انتهاء رمضان.

هل الصيام يقلل الدهون الثلاثية؟

وفقا لدراسة نشرت في "المجلة الأردنية للعلوم البيولوجية" (Jordan Journal of Biological Sciences)، فإن صيام رمضان يؤدي إلى خفض الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون الموجودة في الجسم، ومصدرها الرئيسي الطعام.

الكبد هو من يحوّل الدهون إلى دهون ثلاثية، وارتفاع نسبتها يرتبط بمخاطر صحية، لذا يوصى بأن يكون مستواها أقل من 150 ملغ/دسل.

أكلات ترفع الكوليسترول في رمضان

في ما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة، وبالتالي قد ترفع الكوليسترول، مثل:

اللحوم المعالجة مثل النقانق والمرتديلا.

الوجبات السريعة المقلية.

السمبوسة.

الكنافة.

اللقيمات والحلويات المقلية.

الأطعمة الجاهزة مثل البرغر والبيتزا.

اللحوم الحمراء الغنية بالدهون (غير المصفاة).

جلد الدجاج.

السمن.

الزبدة.

القشطة.

زيت جوز الهند.

زيت النخيل.

المرغرين.

هل ترفع القهوة مستويات الكوليسترول لدى الصائم؟

هذا يعتمد على طريقة تحضير القهوة، إذ تحتوي على "الديتيربين"، وهي مركبات كيميائية موجودة في المادة الزيتية في حبوب القهوة، وترفع هذه المادة مستوى الكوليسترول الضار (LDL) عند شرب القهوة غير "المفلترة" بكمية كبيرة، مثل القهوة المغلية وقهوة المكبس الفرنسي.

أهم نوعين من الديتيربين في القهوة هما:

كافيستول (cafestol)

كاويل (kawheol)

في المقابل، فإن القهوة التي يتم تحضريها باستخدام مصفاة (القهوة المصفاة) تحتوي على كمية أقل بكثير من الديتيربينات، التي يتم فصلها عبر المصفاة.

ويحتوي كوب من المشروب غير المصفى على 30 ضعفا من الديتيربين أكثر من نظيره المصفى، وفقا لجامعة هارفارد.

وحللت دراسة نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية (​European Journal of Preventive Cardiology​) نحو 20 عاما من البيانات المأخوذة من أكثر من نحو 51 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما. ودرس الباحثون أشخاصا يشربون القهوة المصفاة أو غير المصفاة أو كلا النوعين.

ووجدت الدراسة أن شرب القهوة غير المصفاة مرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والوفاة مقارنة بشرب القهوة المصفاة .

كما أشارت الدراسة إلى أن شرب القهوة المصفاة يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات مقارنة بشرب القهوة غير المصفاة .

لذلك، إذا كنت مصابا بمشاكل في القلب أو ارتفاع الكوليسترول، استشر طبيبك بشأن أنواع القهوة التي تلائمك.

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