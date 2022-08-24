هناك عدة طرق لتحضير القهوة، مثل غليها أو تخميرها أو تصفيتها، ومن هذه الطرق أيضا "المكبس الفرنسي" (French Press)، فهل تؤثر على مستوى الكوليسترول في الدم؟

ما قهوة "فرينش بريس"؟

تعد قهوة المكبس الفرنسي طريقة تحضير شائعة للقهوة غير المصفاة. وتعرف آلة الضغط الفرنسية أيضا باسم مكبس القهوة، وهي عبارة عن إبريق مكون من اثنين في واحد يعمل صانع قهوة وإبريقا للتقديم.

ونظرا لأن قهوة المكبس الفرنسي تستخدم مكبسا مدمجا لفصل القهوة المطحونة عن التحضير النهائي، فلا يوجد مرشح ورقي لإزالة زيوت حبوب البن أو الشوائب.

ويقول بعض محبي القهوة إن عدم وجود مرشح يجعل طعم القهوة أفضل.

ماذا يعني عدم استخدام مرشح في قهوة المكبس الفرنسي؟

عندما لا تستخدم مرشحا للقهوة فقد تنزلق بعض المكونات غير المرغوب فيها إلى فنجان القهوة.

وتحتوي القهوة غير المرشحة على "الديتيربين"، وهي مركبات كيميائية موجودة في المادة الزيتية في حبوب القهوة، وترفع هذه المادة مستوى الكوليسترول الضار (LDL) عند شرب القهوة غير "المفلترة" بكمية كبيرة، مثل قهوة المكبس الفرنسي.

أهم نوعين موجودين في القهوة من الديتربين هما:

كافيستول (cafestol)

كاويل (kawheol)

ويمكن أن تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة فرص الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وباستخدام المرشح، يتم فصل معظم الديتيربينات، ولكن من دونه ينتهي كثير منها إلى كوب القهوة الخاص بك. ويحتوي كوب من المشروب غير المصفى على 30 مرة أكثر من الديتربين من نظيره المرشح، وفقا لجامعة هارفارد.

ما تأثير شرب القهوة غير المرشحة على الصحة؟

وحللت دراسة نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية (​European Journal of Preventive Cardiology​) نحو 20 عاما من البيانات المأخوذة من أكثر من نحو 51 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما. ودرس الباحثون أشخاصا يشربون القهوة المصفاة أو غير المصفاة أو كلا النوعين. ووجدت الدراسة أن شرب القهوة غير المرشحة مرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والوفاة مقارنة بشرب القهوة المرشحة.

كما أشارت الدراسة إلى أن شرب القهوة المرشحة يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات مقارنة بشرب القهوة غير المرشحة.

ما الكمية من القهوة غير المصفاة التي تسبب الأضرار؟

تقول اختصاصية التغذية فيكي شانتا ريتلني –في تصريحات لموقع "ذا هيلثي" (thehealthy)- إنه يُعتقد أن ديتيربين يحتمل أن يرفع الكوليسترول الضار بين الأشخاص الذين يشربون 5 إلى 8 أكواب من القهوة غير المرشحة يوميا.

وتشير إلى أن الخطر الأكبر للإصابة بأمراض القلب والوفاة كان مرتبطا بشرب كميات كبيرة من القهوة غير المصفاة (أكثر من 9 أكواب يوميا).

هل نتوقف عن شرب قهوة المكبس الفرنسي؟

لا، لكنا ننصحك بالتالي:

إذا كنت مصابا بمشاكل في القلب أو ارتفاع الكوليستروول، استشر طبيبك حول أنواع القهوة التي تلائمك.

قلل تناول قهوة المكبس الفرنسي وأي نوع من القهوة غير المصفاة مثل القهوة التركية.

حاول شرب القهوة المرشحة أكثر من غيرها.

الاعتدال هو السر، لا ينصح بتناول أكثر من 400 مليغرام من الكافيين يوميا، هذا يعادل 4 أكواب من القهوة في المتوسط، ولا تتجاوز ذلك، واجعل معظم القهوة التي تشربها "مفلترة".

لا دليل قاطعا

في حين أظهرت دراسة المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية وجود صلة بين القهوة المرشحة وانخفاض معدلات الوفيات، فإنها لم تثبت بشكل قاطع أن المشروبات المرشحة أفضل أو مغذية أكثر من الأنواع غير المصفاة.

بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مشاكل في القلب، قد يكون من الجيد التقليل قليلا من قهوة المكبس الفرنسي وأنواع القهوة الأخرى غير المرشحة.

ولكن إذا لم تكن لديك أي مشاكل متعلقة بالقلب أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وكنت تستمتع بالقهوة غير المرشحة من دون آثار جانبية غير سارة، فيمكن تناولها، لكن باعتدال.

نصائح عامة لشرب القهوة

استخدم الفلتر

إذا أمكن، اختر المشروبات المرشحة (مثل القهوة المقطرة أو السكب) واحتفظ بالقهوة غير المرشحة للمناسبات الخاصة.

راقب مستويات الكوليسترول الخاص بك

إذا كنت من عشاق القهوة غير المرشحة، فاعمل مع طبيبك لمراقبة نسبة الكوليسترول لضمان عدم ارتفاع مستواه الضار لديك إلى مستويات ضارة.

استمع إلى جسدك

إذا سببت القهوة لك الخفقان أو العصبية أو تلبك في المعدة، فهذه إشارات إلى أن عليك التوقف عنها أو تقليلها.

الاعتدال

الدراسة التي تطرقنا لها سابقا –دراسة المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية– وجدت أن الأشخاص الذين شربوا من كوب إلى 4 أكواب من القهوة المرشحة يوميا كان لديهم أقل معدل وفيات، بينما الأشخاص الذين شربوا 9 أكواب أو أكثر من المشروب غير المصفى يوميا لديهم معدل أعلى.

وقت شرب القهوة

إذا كانت القهوة تؤثر على نومك، فاشربها صباحا ولا تشربها بعد منتصف اليوم.