علاج الإمساك لدى الرضع والأطفال والحامل والنفساء.. كيف تستعمل العسل وزيت الزيتون والأعشاب؟

ما الإمساك؟ وكيف يحدث؟ وما علاج الإمساك لدى الرضع والأطفال والحامل والنفساء؟ وكيف تستعمل العسل وزيت الزيتون والأعشاب لعلاج الإمساك؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل.

ما الإمساك (Constipation)؟

الإمساك يعني أن الشخص يذهب 3 مرات للتبرز أو أقل في الأسبوع، ويمكن أن يكون البراز صلبا وجافا، وفي بعض الأحيان يكون التبرز مؤلما، وذلك وفقا لقاعدة بيانات "ميدلاين بلاس" medlineplus التابعة للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأميركية.

في وقت أو آخر، يصاب الجميع تقريبا بالإمساك. وفي معظم الحالات، يستمر الإمساك مدة قصيرة ولا يكون الأمر خطيرا.

علاج الإمساك فورا

في هذا التقرير الشامل سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بعلاج الإمساك لفئات مختلفة مثل الأطفال والرضّع والحوامل والنفساوات. ولكن بوجه عام، بإجراء فوري لعلاج الإمساك يمكن شرب مزيد من الماء.

الجفاف يؤدي إلى الإمساك، فهو يجعل البراز صلبا، ومروه بذلك يصبح أبطأ أو يصبح مؤلما عند التبرز. أول ما يمكنك فعله شرب الماء، ومقدار السوائل الذي يحتاج إليه البالغ العادي المتمتع بصحة جيدة ويعيش في مناخ معتدل، وفقا للأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب، هي:

نحو 15.5 كوبا (3.7 لترات) من السوائل يوميا للرجال.

نحو 11.5 كوبا (2.7 لتر) من السوائل يوميا للنساء.

وتغطي هذه التوصيات السوائل من الماء والمشروبات الأخرى والأطعمة. ونحو 20% من استهلاك السوائل اليومي يأتي عادة من الأطعمة، والبقية من المشروبات.

الوقاية من الإمساك

للوقاية من الإمساك ينصح بالآتي:

تناول مزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب الغنية بالألياف.

شرب كثير من الماء والسوائل الأخرى.

ممارسة الرياضة على نحو كاف.

خذ وقتك في التبرز عند الحاجة.

لا تستخدم الملينات إلا إذا طلب منك طبيبك ذلك.

اسأل طبيبك عما إذا كانت الأدوية التي تتناولها قد تسبب الإمساك.

ليس من المهم أن يكون لديك حركة أمعاء (تبرز) كل يوم. إذا تغيرت عادات الأمعاء، استشر طبيبك.





ما الذي يسبب الإمساك؟

ينتج البراز الصلب والجاف عن امتصاص القولون كمية كبيرة من الماء. عادة، عندما يتحرك الطعام عبر القولون (المعروف أيضا باسم الأمعاء الغليظة) يمتص القولون الماء أثناء تكوين البراز (الفضلات)، ثم تدفع تقلصات العضلات البراز نحو المستقيم، وبحلول الوقت الذي يصل فيه البراز إلى المستقيم يتم امتصاص معظم الماء، وذلك يجعل البراز صلبا، وفقا لـ"جونز هوبكينز" للطب (Johns Hopkins medicine).

عندما تكون تقلصات عضلات القولون بطيئة، يتحرك البراز عبر القولون ببطء شديد، فيؤدي ذلك إلى امتصاص كثير من الماء. تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعا للإمساك ما يأتي:

الأدوية

عدم ممارسة الرياضة

عدم شرب كمية كافية من السوائل

عدم وجود ألياف كافية في النظام الغذائي

متلازمة القولون العصبي

تجاهل الحاجة للتبرز (تأخير وتأجيل الذهاب للتبرز)

تغييرات في العادات أو نمط الحياة، مثل السفر والحمل والشيخوخة

مشاكل في وظيفة الأمعاء

تناول الملينات

أعراض الإمساك

في ما يأتي أكثر أعراض الإمساك شيوعا. مع ذلك، كل فرد قد يختبر الأعراض بشكل مختلف:

تبرّز صعب ومؤلم

التبرز 3 مرات أو أقل في الأسبوع

الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة

الشعور بالخمول

وجع في البطن

قد تشبه أعراض الإمساك حالات أو مشاكل طبية أخرى، دائما استشر طبيبك للتشخيص.

علاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج والانتفاخ المرتبط به

في أغلب الأحيان، يمكن علاج الإمساك من خلال التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، التي تخفف الأعراض وتساعد في منع الإمساك.

وقد يشمل العلاج:

تعديلات في النظام الغذائي

يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على 20 إلى 35 غراما من الألياف يوميا في علاج الإمساك وتسهيل حركة البراز، فإضافة أطعمة مثل الفاصولياء والحبوب الكاملة وحبوب النخالة والفواكه والخضراوات الطازجة مفيدة في تزويد النظام الغذائي بالألياف. قد يكون من المفيد أيضا الحدّ من الأطعمة مثل "الآيس كريم" (المثلجات) والجبن واللحوم والأطعمة المصنعة، التي تحتوي على قليل من الألياف أو لا تحتوي على ألياف على الإطلاق.

شرب مزيد من السوائل

زيادة تناول الماء والسوائل، مثل أنواع الشاي الخالية من السكر. يمكن شرب العصائر ولكن تذكر أنها غنية بالسكر.

زيادة النشاط البدني

النشاط البدني يساعد على حركة الأمعاء. احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المسهلات

يمكن وصف المسهلات بعد فشل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة في إحداث تحسن، ولكن هذا فقط بناء على توصية الطبيب.

تغيير الأدوية

إذا كان الإمساك ناتجا عن تناول أدوية معينة، فيمكن أن تناقش طبيبك إن كانت هناك خيارات بديلة لا تسبب الإمساك.





مضاعفات الإمساك

يمكن أن يتسبب الإمساك في حدوث مضاعفات مثل:

البواسير

تحدث البواسير (Hemorrhoids) عن طريق الضغط على الأمعاء نتيجة الإمساك.

الشقوق الشرجية

الشقوق الشرجية (Anal Fissures) تمزقات في الجلد حول فتحة الشرج تحدث عندما يضغط البراز الصلب العضلة العاصرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف في المستقيم.

تدلي المستقيم

عند تدلّي المستقيم (Rectal Prolapse) تندفع كمية صغيرة من بطانة الأمعاء من فتحة الشرج.

انحشار البراز

قد يتسبب الإمساك أيضا في انحشار البراز (Fecal Impaction) الذي يحدث غالبا عند الأطفال وكبار السن. يؤدي البراز الصلب إلى حدوث انحشار في الأمعاء والمستقيم بإحكام شديد بحيث لا يكفي الدفع الطبيعي للقولون لطرد البراز، هذه حالة تستلزم مراجعة الطبيب أو الطوارئ.

أسباب الإمساك لدى النفساء

يعدّ الإمساك شائعا عند النساء في فترة ما بعد الولادة، وهي ما تعرف بالنفاس.

فترة النفاس هي الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. في هذا الوقت، يبدأ جسمك بالتعافي ويتكيف مع عدم وجود طفل.

يحدث الإمساك عند كثير من النساء بعد الولادة، ومع أن جسمك يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى وضعه قبل الولادة، فقد يكون لبعض العوامل دور في حدوث الإمساك بعد الولادة، مثل:

هرمونات الحمل

البواسير

تناول مكملات الحديد

موقع مؤلم لبضع الفرج، إذا أجري لك. بضع الفرج (Episiotomy) هو شق عبر المنطقة الواقعة بين فتحة المهبل وفتحة الشرج، هذه المنطقة تسمى العجان، يتم إجراء ذلك لتوسيع فتحة المهبل للولادة لدى بعض النساء.

تلف العضلة العاصرة الشرجية (Anal Sphincter) أثناء الولادة.

علاج الإمساك لدى النفساء

هذه نصائح لمساعدتك في التعامل مع الإمساك بعد الولادة، وفقا لموقع "ويب ميد" (Webmd):

اشربي كثيرا من السوائل، ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم.

قومي بتضمين أشياء مثل الخضار الخضراء والحبوب الكاملة والخبز والفواكه والنخالة في نظامك الغذائي.

الحصول على كثير من الراحة.

أكل البرقوق الذي يعدّ مليّنا طبيعيا.

شرب مشروب دافئ في الصباح.

استخدام المسهلات الخفيفة أو مكملات الألياف إذا لم تنجح الطرق الأخرى، ولكن بعد استشارة الطبيب.

علاج الإمساك في المنزل

في ما يأتي نصائح لعلاج الإمساك في المنزل، وفقا لموقع "ميدكال نيوز توداي" (Medical News Today):

شرب مزيد من الماء

ينصح بتناول مزيد من الألياف، خاصة الألياف القابلة للذوبان مثل الموجودة في نخالة القمح والخضراوات والحبوب الكاملة. أيضا الألياف القابلة للذوبان مثل الموجودة في نخالة الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والفول والعدس والبازلاء، وبعض الفواكه والخضراوات تمتص الماء وتشكل عجينة تشبه الهلام، وذلك يليّن البراز.

1- ممارسة مزيد من التمارين

2- يفضّل شرب القهوة، بخاصة القهوة المحتوية على الكافيين، فقد تساعد على تخفيف الإمساك. ولدى بعض الناس، قد يؤدي تناول القهوة إلى زيادة الرغبة في الذهاب إلى الحمام؛ هذا لأن القهوة تحفز عضلات الجهاز الهضمي.

3- تناول الأطعمة التي تحتوي على "البروبيوتيك" (Probiotic)، وهي بكتيريا حية ومفيدة توجد بشكل طبيعي في القناة الهضمية. يمكن زيادة مستوياتها عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، مثل الزبادي والملفوف المخلل و"الكيمتشي" (Kimchi) (مخلل كوري).

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على "البريبايوتك" (Prebiotic)، وهي ألياف كربوهيدراتية غير قابلة للهضم. تعمل ألياف البريبايوتك على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، فذلك يعزز البروبيوتيك ويحسن توازن بكتيريا الأمعاء التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة. ومن الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتيك الثوم والبصل والموز والكراث والحمص.

5- تناول البرقوق، وهو ملين طبيعي.

إذا استمر الإمساك استشر الطبيب.

علاج الإمساك بالأعشاب

قد تساعدك بعض الأعشاب على علاج الإمساك، ولكن نؤكد هنا أن عليك استشارة الطبب أولا، فعلاج الإمساك بالأعشاب أمر مؤقت، وليس حلا دائما. كما أن بعض الأعشاب قد تسبب أضرارا لجسمك خاصة على المدى الطويل؛ استشر الطبيب أولا.

السيلليوم

يعدّ السيلليوم (Psyllium) أحد أنواع نباتات الموز، وهو ملين من الألياف الطبيعية يساعد على تكوين براز متكتل. غالبا ما يستخدم السيلليوم لعلاج الإمساك المزمن، ويمكن دمجه مع أدوية مسهلة أخرى، طبيعية وصناعية. قد يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل رد الفعل التحسسي والغثيان وآلام في المعدة والتقيؤ، وذلك وفقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline).

الراوند

الراوند (Rhubarb) له تأثير ملين، لكن دراسة نشرت في مجلة "الإثنوفارماكولوجي" (Journal Of Ethnopharmacology) وجدت أن له أيضا تأثيرات مضادة للإسهال بسبب محتواه من التانين (Tannin). نتيجة لذلك، يجب استخدام الراوند فقط على المدى القصير للإمساك.

السنا

يستخدم السنا (Senna) لعلاج الإمساك. مع ذلك، يجب استخدامه فقط على المدى القصير وبالجرعات الموصى بها. حبوب السنا فعالة ضد الإمساك، ويمكن شراؤها من معظم الصيدليات. تم الإبلاغ عن أن الاستخدام الطويل الأمد والجرعات العالية يسببان تلفا في الكبد.

الدردار الأحمر

هذه العشبة لها تاريخ في الاستخدام للإمساك. الدردار الأحمر (Slippery Elm) يحفز الأعصاب في الجهاز الهضمي فيؤدي ذلك إلى إنتاج المخاط ويوفر الراحة من الإمساك. تم إجراء بحث محدود لتحديد الآثار الطويلة المدى، فظهر أن الدردار الأحمر يحتوي على مادة صمغية لزجة تغلف الجهاز الهضمي. نتيجة لذلك، قد يقلل امتصاص بعض الأدوية إذا تم تناوله معها في الوقت نفسه.





علاج الإمساك بالعسل

للعسل تأثير مليّن خفيف يمكن أن يساعد في مكافحة الإمساك والانتفاخ. يمكن أن تجرب الشاي مع العسل والليمون.

وفقا لدراسة، أظهر العسل تحسنا واضحا في محتوى الماء في البراز وتخفيف الإمساك عن طريق تعديل تركيب بكتيريا الأمعاء (Microbiota).

علامات الإمساك عند الرضّع

يقول الدكتور جاي إل هوكر من "مايو كلينيك" إن الإمساك عند الرضّع ليس شائعا. ومع ذلك، قد يعاني طفلك من إمساك الرضيع إذا كان لديه براز صلب أو يشبه الحبيبات أو صعوبة في التبرز تجعل طفلك يقوّس ظهره أو يبكي أو يتبرز على نحو متكرر أو أقل.

ويضيف الدكتور هوكر "إذا بدا أن طفلك يعاني من الإمساك فاتصل بالطبيب للحصول على المشورة. لكن ضع في اعتبارك أن المقدار الطبيعي من حركات الأمعاء التي يمر بها الرضيع يختلف باختلاف عمره وما يأكله. يعاني الأطفال أيضا من ضعف عضلات البطن وغالبا ما يجهدون أثناء حركات الأمعاء، ومن غير المرجح أن يصاب الرضيع بالإمساك إذا كان يتغوط برفق بعد بضع دقائق من الإجهاد أو الضغط للتبرز (Straining).

أيضا من علامات الإمساك لدى الرضع براز سائل (مثل الإسهال) قد ينتقل حول البراز الصلب الذي يبقى بداخل الأمعاء، وكذلك نفخة في البطن.

علاج الإمساك لدى الرضّع

يقول الدكتور هوكر إنه غالبا ما يبدأ إمساك الرضيع عندما يشرع الطفل في تناول الأطعمة الصلبة. إذا بدا طفلك مصابا بالإمساك، ففكري في التغييرات الغذائية البسيطة:

1- ماء أو عصير فواكه، بعد استشارة الطبيب

قدمي لطفلك كمية صغيرة من الماء أو حصة يومية من عصير التفاح أو الخوخ أو الكمثرى الطبيعية 100% فضلا عن الوجبات المعتادة. تحتوي هذه العصائر على السوربيتول، وهو من المحليات التي تعمل كمليّن. ابدئي بـ2 إلى 4 أونصات (نحو 60 إلى 120 مليلترا)، وجربي لتحديد ما إذا كان طفلك يحتاج أكثر أو أقل.

2- أغذية غنية بالألياف

إذا كان طفلك يتناول أطعمة صلبة، جربي البازلاء المهروسة أو البرقوق، اللذين يحتويان على ألياف أكثر من الفواكه والخضراوات الأخرى. قدمي حبوب القمح الكاملة أو الشعير أو الحبوب المتعددة التي تحتوي على ألياف أكثر من حبوب الأرز.

3- إذا كان طفلك يعاني ومرت بضعة أيام منذ آخر حركة أمعاء له، ولم تكن التغييرات الغذائية فعالة، فقد يكون من المفيد وضع تحميلة الغليسرين للرضّع في فتحة الشرج. ومع ذلك، فإن تحاميل الغليسرين مخصصة للاستخدام العرضي فقط. لا تُستخدم الزيوت المعدنية أو المسهلات المنشطة أو الحقن الشرجية لعلاج إمساك الرضع.

نادرا ما يحدث إمساك الرضيع بسبب حالة كامنة، مثل مرض "هيرشسبرونغ" أو قصور الغدة الدرقية أو التليف الكيسي. إذا استمر إمساك الرضيع على الرغم من التغييرات الغذائية أو كان مصحوبا بعلامات أو أعراض أخرى مثل القيء أو الضعف، فاستشيري الطبيب.

علامات الإمساك عند الأطفال

قد تشمل علامات وأعراض الإمساك عند الأطفال ما يلي، وفقا لمايو كلينيك:

تبرّز أقل من 3 مرات في الأسبوع.

براز قاس وجاف وصعب المرور.

ألم أثناء التبرز.

آلام في المعدة.

آثار البراز السائل أو اللزج في الملابس الداخلية للطفل.

دم مع البراز الصلب.

علاج الإمساك لدى الأطفال

تشمل علاجات الإمساك عند الأطفال التالي، وذلك بناء على حالة طفلك، وفقا لموقع "مايو كلينيك":

مكملات الألياف أو ملينات البراز المتاحة دون وصفة طبية.

تحاميل الغليسرين لتليين البراز عند الأطفال الذين لا يستطيعون ابتلاع الحبوب. تحدث مع طبيب طفلك بشأن الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه المنتجات.

مليّن أو حقنة شرجية.

إذا تسبب تراكم مادة البراز في حدوث انسداد، فقد يقترح طبيب طفلك مليّنا أو حقنة شرجية للمساعدة في إزالة الانسداد.

لا تعط طفلك ملينا أو حقنة شرجية أبدا من دون موافقة الطبيب والتعليمات الخاصة بالجرعة المناسبة.

حقنة شرجية في المستشفى

في بعض الأحيان، قد يكون الطفل مصابا بالإمساك الشديد لدرجة أنه يحتاج إلى دخول المستشفى مدة قصيرة لإعطائه حقنة شرجية أقوى لتنظيف الأمعاء.

هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لتخفيف الإمساك لدى الطفل، مثل إعطاء الطفل عصير البرقوق، والتأكد أنه يشرب كمية كافية من الماء، وتشجيعه على الحركة، إذ يساعد النشاط البدني المنتظم على حركة الأمعاء.





علاج الإمساك بزيت الزيتون

لزيت الزيتون تأثير ملين خفيف بشكل عام، ويعدّ زيت الزيتون من الدهون الصحية لاحتوائه بشكل أساسي على الدهون الأحادية غير المشبعة. يستخدم الجسم هذه الدهون لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لموقع "هيلث لاين".

ويعدّ زيت الزيتون البكر الممتاز من أنقى الزيوت لأنه لا يمر بكثير من التسخين والمعالجة الكيميائية. ونظرا لأن زيت الزيتون ليس دواء، فلا توجد توصية موحدة لاستخدامه كمليّن.

في دراسة نشرت في "مجلة التغذية الكلوية" (Journal Of Renal Nutrition) وجد الباحثون أن الجرعات اليومية من زيت الزيتون كانت فعالة في تحسين معظم أعراض الإمساك لدى الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى. بدأت الجرعات عند 4 مليلترات وتزداد حسب الحاجة.

يمكنك تجربة ملعقة ممزوجة بكوب من عصير البرتقال أو كوب من الحليب الدافئ. يمكن أيضا استخدام الزيت كصلصة للسلطة أو كعنصر في الطهي.

علاج الإمساك عند الحامل

يعدّ الإمساك من الأعراض الشائعة جدا التي تعاني منها العديد من النساء أثناء الحمل. تعاني بعض النساء من الإمساك في مرحلة مبكرة من الحمل، في حين أنه لا يؤثر على النساء الأخريات إلا في وقت لاحق، وذلك وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي".

ويمكن للحامل في كثير من الأحيان تخفيف الإمساك باستخدام علاجات منزلية لطيفة:

1- تناول مزيد من الألياف

تناول مكملات الألياف أو تناول مزيد من الأطعمة التي تحتوي على ألياف، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

2- شرب مزيد من السوائل

شرب كمية كافية من الماء مهم للحفاظ على البراز لينا وسهل المرور. إذا شعر الشخص أن الماء لا يساعد، فيمكنه محاولة إضافة الحساء الصافي والشاي وعصير الفواكه الطبيعية أو عصائر الخضراوات إلى نظامهم الغذائي.

3- النشاط البدني

يساعد النشاط البدني على تحريك البراز عبر الأمعاء. يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بعد موافقة الطبيب، في تخفيف الإمساك. إذا لم تكن ممارسة الرياضة ممكنة فحاولي أن تمشي برفق كل يوم.

4- تناول البروبيوتيك

تعيش ملايين البكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعدها على العمل بشكل صحيح. قد يساعد البروبيوتيك في إعادة ملء بكتيريا الأمعاء بسلالات صحية تشجع حركات الأمعاء الطبيعية والمنتظمة. ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك الزبادي ومخلل الملفوف والكيمتشي.

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية المذكورة، فعندئذ قد يصف لك الطبيب خيارات أخرى مثل المسهلات. من الآمن عموما استخدام المسهلات اللطيفة، لكن من الأفضل تجنب الملينات المنبهة لأنها يمكن أن تحفز تقلصات الرحم.

على الرغم من توفر العديد من المسهلات من دون وصفة طبية، فمن المهم مراجعة الطبيب لمعرفة أي منها آمن للاستخدام. تتوفر معلومات محدودة عن استخدام بعض هذه الأدوية أثناء الحمل.

علاج الإمساك بالأكل

هذه الأطعمة تساعد على التخلص من الإمساك:

البرقوق

التفاح

الكمثرى

الكيوي

التين

الحمضيات

السبانخ

البروكلي

الملفوف

الخرشوف (الأرضي شوكي)

البطاطا الحلوة

الفول

البازلاء

العدس

بذور الشيا

نخالة الشوفان

علاج الإمساك الشديد مع البواسير

تجنب الإمساك أمر أساسي في علاج البواسير، وقد تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، بخاصة استهلاك مزيد من الألياف وشرب مزيد من السوائل، في علاج الإمساك، ومن ثم تقليل أعراض البواسير، استشر الطبيب.

يمكن أن يساعد تناول مكملات الألياف (Fiber Supplement) وملينات البراز (Stool Softeners) في منع الإمساك، لكن ينصح بتجنب الملينات (Laxatives) التي يمكن أن تسبب الإسهال وتفاقم أعراض البواسير.

أربعة أغذية لعلاج الإمساك

المواظبة على نظام غذائي يتضمن أغذية مساعدة على الهضم ليس بالأمر الكافي للتخلص من مشاكل الإمساك، إذ إن تزويد الجسم بكميات مناسبة من الماء أمر حاسم بهذا الصدد. وهذا وفقا لتقرير الكاتب إيفان أمينغوال بمجلة ميخور كون سالود الإسبانية.

ومع أنه ليس من الضروري التبرز يوميا. لكن، في حال ملاحظة تغييرات على مستوى الحركات المعوية، يجب استشارة الطبيب.

كيف يمكن الحد من مشاكل الإمساك؟

1- ممارسة التمارين الرياضية، وتحديدا يساعد العدو، أو المشي لمسافات طويلة، والسباحة، على التخفيف من حدة مشاكل الإمساك، بشرط أن يكون ذلك بمعدل ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا.

2- شرب الكميات التي يحتاجها الجسم يوميا من الماء.

3- استهلاك الألياف الغذائية يوميا.

4- في حال شعر الفرد بالحاجة للذهاب إلى الحمام يجب عليه عدم تأجيل ذلك، لأن هذا السلوك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع والتأثير سلبا على الحالة الصحية.

5- تنظيم عملية التبرز يساعد على تفادي مشاكل الإمساك. ويكون ذلك عبر وضع جدول زمني للذهاب إلى الحمام كل يوم، الأمر الذي يعوّد الأمعاء على التخلص من الفضلات يوميا في نفس الوقت.

وتلعب الأغذية الغنية بالألياف دورا رئيسيا في التخلص من مشاكل الإمساك، إذ إن لها تأثيرات ملينة وتساعد الجسم على تفريغ الأمعاء بشكل جيد.

ورغم فائدتها العالية، فإنه يجب عدم استهلاكها بشكل مفاجئ، ويجب دمجها تدريجيا بالنظام الغذائي.

وخلافا لذلك، يمكن أن يعاني الفرد من تراكم الغازات في البطن وانتفاخها. من جانب آخر، يجب استشارة أخصائيي تغذية حول الكمية الموصى بها من الألياف يوميا لأنها تختلف من فرد إلى آخر، وذلك حسب الجنس والفئة العمرية.

وفيما يلي، أفضل الأطعمة التي تعالج الإمساك بفضل خصائصها الملينة. وفي حال إدماجها بشكل منظم في النظام الغذائي، سيتمكن الفرد من التخلص من الإمساك.

1- التفاح

إذ يحتوي على كميات عالية من البكتين التي يعد لها الكثير من الآثار الإيجابية على الصحة المعوية. وبهذا المعنى، تجدر الإشارة إلى أهمية التفاح في الحد من مشاكل الإسهال وتسهيل عملية تفريغ الأمعاء.

2- الخوخ

من أكثر الأطعمة استهلاكا للتخلص من مشاكل الإمساك أو لتفاديها.

3- البرتقال

البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي C، وهو غني بالألياف الغذائية والماء مما يساعد في محاربة الإمساك.

4- التين

تقول اختصاصية التغذية روى الرفاعي إن التين وجبة خفيفة جدا، وهو يسهل الهضم ويحتوي على الألياف الغذائية ويساعد الأشخاص المصابين بالإمساك.

وأضافت أن التين يحتوي على الكالسيوم الذي يساعد في الوقاية من مرض هشاشة العظام، ولذلك "نحن ننصح النساء في عمر مبكر بتناول التين بشكل منتظم".

أطعمة أخرى

كما توجد العديد من الأغذية الصحية والغنية بالألياف التي تساعد على تفادي مشاكل الإمساك. ومن بينها: بذور الكتان، الزبيب، التوت، الكيوي المشمش المجفف. علاوة على ذلك، تعد المعكرونة والخبز أو البسكويت المعدة من الحبوب الكاملة أو الحبوب الغنية بالألياف مفيدة بهذا الصدد.