لطالما كان من المفيد معرفة كيفيّة احتساب فترة الخصوبة fertile days، سواء كنت ترغبين في حدوث الحمل أو تجنّبه. في المقابل، لا تعدّ هذه العملية دائما سهلة ودقيقة. ومن أجل حدوث الحمل، يجب أن تعلمي أي الأيام التي تمرين فيها بفترة خصوبة، والأمر سيّان بالنسبة لتجنّب الحمل.

وفي هذا السياق، قال موقع "ستيب تو هيلث" في تقريره، إن تحديد فترة الخصوبة بالضبط يعدّ أمرا مستحيلا، إذ يجب عليك أن تعلمي أن احتساب هذه الفترة مجرد أمر تقريبيّ.

أيام التبويض

علاوة على ذلك، من المهم أن تتذكري أن تقويم خروج البويضة، والاختبارات التي تقيس مستويات الهرمونات، فضلا عن المعدات التي تقيس درجة حرارة وتركيبة مخاط عنق الرحم، ليست دقيقة إذا ما أردت احتساب أيام الخصوبة.

كيفية حساب أيام التبويض

ذكر الموقع أن الدورة الشهرية هي الفترة الزمنية التي تكون بين فترتيْ حيض. وعموما، يُعتبر اليوم الأول من الحيض إعلانا ببداية دورة جديدة. وتحظى كل امرأة بدورة خاصة بها، قد تختلف من شهر إلى آخر.

وفي العادة، تتغير مدة دورة المرأة خلال مراحل حياتها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تستمر دورتك لمدة 26 يوما حينما كنت تبلغين من العمر 18 عاما، لكن بعد مرور 10 سنوات، قد تتغير المدة وتستمر لفترة إما أطول أو أقصر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ستتغيّر بعد حدوث الحمل.

لا داعي للشعور بالقلق إذا لم تكن دوراتك الشهرية منتظمة، حيث يجب عليك أن تكوني فقط أكثر انتباها لدورتك إذا ما أردت حدوث حمل أو إذا ما كنت تعتقدين أنك قد تعانين من انقطاع الطمث إذا لم تكوني حاملا.

متى يحدث التبويض؟

أورد الموقع أنه في دورة مدتها 28 يوما -وهي المدة العادية للدورة الشهرية- سيحدث التبويض Ovulation تقريبا في اليوم الرابع عشر من الدورة، وهو ما يعني أن أيام الخصوبة في الدورة الشهرية العادية عادة ما تكون بين اليوم الثامن والخامس عشر من الدورة. نتيجة لذلك، يكون معدل فترة الخصوبة ستة أيام (خمسة أيام قبل الإباضة، فضلا عن اليوم الذي يليها).

وبيّن الموقع أنه يمكن أن تبقى البويضة لمدة تتراوح بين 12 و18 ساعة بعد خروجها. بعد ذلك، ستموت مُعلنة نهاية فترة خصوبة لكل من تحظى بدورة شهرية عادية. وفي الحقيقة، لا تملك كل النساء دورة شهرية منتظمة تتواصل بنفس عدد الأيام من شهر إلى آخر.

ماذا لو كانت لديك دورة غير منتظمة؟

يصعب احتساب فترة الخصوبة بالنسبة للنساء اللاتي لديهن دورات شهرية غير منتظمة. لذلك، حتى في ظل هذه الحسابات التقديرية، قد تفشل المرأة في محاولاتها المتعلّقة بحدوث الحمل من عدمه. فإذا ما أتاك الحيض في أوقات مختلفة خلال دورتك، فسيكون من السهل ارتكاب خطأ عند تتبّع الأيام.

وإذا ما أردت احتساب أيام الخصوبة في الدورة الشهرية غير المنتظمة، فيجب عليك اتباع جملة من الخطوات على غرار تسجيل تاريخ الدورة الشهرية لمدة ستة أشهر على الأقل. فعلى سبيل المثال، قد تصل مدة الدورة خلال أحد الأشهر مدة 22 يوما، في حين تبلغ في أشهر أخرى 27 يوما أو 31 يوما.

وبعد تدوين هذه الملاحظات، ستحتاجين إلى استخدام الصيغة التالية:

• اطرحي 18 يوما من الدورة الأقصر و11 يوما من أطول دورة شهرية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت أقصر دورة 22 يوما وأطول دورة 31 يوما، فيجب عليك حينها اتباع المعادلة التالية: 22-18=4 و31-11= 20.

• كنتيجة لذلك، ستمتد فترة الخصوبة بين اليوم الرابع واليوم العشرين من الدورة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقدير غير دقيق ومدته طويلة، لكن إذا ما كنت ترغبين في حدوث حمل، فيجب أن يتم الجماع خلال هذه الأيام.

عندما تكون دورتك غير منتظمة، فمن الأسلم اللجوء إلى اختبارات خروج البويضة التي تُباع في الصيدليات، ويجب عليك التأكد من اتباع التعليمات بعناية فائقة. وفي الواقع، تعدّ هذه أفضل طريقة لتحديد أيام الخصوبة، سواء كنت ترغبين في حدوث الحمل أو تجنّبه.





هل هناك أعراض تظهر أنك في فترة الخصوبة؟

من أجل احتساب أيام الخصوبة، يجب عليك معرفة كيفية التعرف على العلامات التي يرسلها جسمك. ومن بين الأعراض التي تشير إلى حدوث التبويض في وقت قريب، نذكر ما يلي:

• تنامي السائل في المهبل، حيث يُشبه لونه وتماسكه إلى حد كبير بياض البيض. وفي الواقع، ينتج عن إطلاق هرمون الإستراديول estradiol خروج سائل مهبلي أكثر من المعتاد، يعد بمثابة آلية ترطيب طبيعية للقناة المهبلية.

• رغم أن ظهور البثور من بين العلامات التي تكرهها النساء، فإنها تشير إلى أنك في مرحلة التبويض. ففي هذه المرحلة، يصبح الجلد دهنيا أكثر حتى بعد تخطّيك لسنوات المراهقة.

• يتزامن ارتفاع طفيف في درجة حرارة جسمك مع إطلاق البويضات. وعموما، يعدّ البروجستيرون مسؤولا عن ارتفاع درجة الحرارة بنحو درجة واحدة.

• تنامي الرغبة الجنسية بسبب ارتفاع مستويات الهرمون. ففي الحقيقة، ستشعرين أنك أكثر جاذبية وسترتفع لديك الرغبة الجنسية.

• خلال مرحلة التبويض، ستُفتح شهيتك نظرا لأن جسم المرأة يكون مستعدّا لإمكانية حدوث حمل.

• قد تشعرين بألم بسيط في الجزء السفلي من البطن أو بتقلصات تظهر وتختفي.

• تعد تقلبات المزاج مؤشرا على حدوث التبويض، حيث سيتغيّر مزاجك وستشعرين بعدم الاستقرار العاطفي.

وعموما، تذكري أنه لا بدّ من زيارة طبيبة النساء سنويا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بالدورة الشهرية والصحة الإنجابية.

نصائح لزيادة فرصة الحمل

1- الابتعاد عن الوجبات السريعة التي تكون مليئة بالكوليسترول، وهي مادة تؤثر سلبا في توازن الهرمونات لا سيما البروجستيرون Progesterone.

2- التحول نحو الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

3- الابتعاد عن الضغوط النفسية التي تعد من العوامل الشائعة التي تؤثر سلبا في صحة المرأة.

4- ممارسة اليوغا والتأمل، وهي أنشطة تحسن المزاج والحالة الصحية.

حمض الفوليك

يشار إلى أن ‫حمض الفوليك Folic acid يتمتع بأهمية كبيرة أثناء الحمل، حيث إنه يلعب دورا كبيرا ‫في نمو الجنين ويحميه من التشوهات مثل عيوب الأنبوب العصبي، لذا يُطلق ‫على حمض الفوليك اسم "فيتامين الحمل"، وذلك وفقا للجمعية الألمانية للتغذية.

‫وأوضحت الجمعية أن المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى تناول حمض الفوليك، ‫الذي يعرف أيضا باسم فيتامين "بي9″، بكمية تتراوح بين 400 و600 ميكروغرام ‫يوميا، مشيرة إلى أنه مصادره الغذائية تتمثل في الخضروات الورقية ‫الخضراء كالسبانخ والكرنب، بالإضافة إلى الهليون وفول الصويا والمكسرات ‫وجنين القمح.

وعند الحاجة يمكن أيضا تناول أقراص حمض الفوليك تحت إشراف الطبيب.

ما عدد أيام التبويض بعد الدورة؟

يحدث التبويض قبل نحو 12 إلى 14 يوما من بدء الدورة الشهرية الجديدة. وفترة الخصوبة هي الأيام الخمسة التي تسبق الإباضة، بالإضافة إلى يوم الإباضة واليوم التالي لها؛ أي ما يقرب من 7 أيام إجمالا، وذلك وفقا لموقع "جامعة جونز هوبكنز" (Johns Hopkins University).

ما هي علامات يوم التبويض؟

وفقا لموقع "ويب ميد" (WebMD)، فإن "أعراض التبويض" (Ovulation Symptoms) -أي العلامات التي قد تظهر عند إطلاق جسمك للبويضة- هي:

انخفاض درجة الحرارة في "أثناء الراحة" (resting temperature) قليلا، ثم ارتفاعها مرة أخرى. يمكنك استخدام ميزان حرارة خاص لفحص درجة حرارتك كل صباح قبل النهوض من السرير. تكونين أكثر عرضة للتخصيب قبل يومين أو 3 أيام من ارتفاع درجة حرارتك.

ويصبح مخاط عنق الرحم أكثر وضوحا ورقة، مثل زلال البيض.

وقد تلاحظين كذلك:

حساسية الثدي (Tender breasts)

انتفاخ

تشنجات (Cramps)

مع التأكيد هنا أن هذه الأعراض لا تعني دائما أنك في فترة التبويض.

متى يمكن حدوث الحمل بعد الدورة الشهرية؟

يمكن حدوث الحمل عبر المعاشرة الزوجية التي تكون مباشرة بعد انتهاء الحيض.

متى تكون نسبة الحمل عالية؟

تعزيز فرص الحمل يعتمد بدرجة أولى على تزامن توقيت المعاشرة الزوجية مع فترة الإباضة، إذ وجدت دراسة أن متوسط فرص الحمل كان على النحو التالي، بالنسبة لتوقيت المعاشرة الزوجية وفترة الإباضة:

7 أيام قبل الإباضة: 3%

6 أيام قبل الإباضة: 6%

5 أيام قبل الإباضة: 9%

4 أيام قبل الإباضة: 18%

3 أيام قبل الإباضة: 27%

يومان قبل الإباضة: 33%

يوم قبل الإباضة: 42%

يوم الإباضة: 20%

اليوم التالي للإباضة: 8%

هل الحمل لا يحدث إلا في أيام التبويض؟

يحدث الحمل عندما يتم تلقيح البويضة من الحيوان المنوي، أي الإخصاب. وفترة الخصوبة هي الأيام الخمسة التي تسبق الإباضة، بالإضافة إلى يوم الإباضة واليوم التالي للإباضة.