يعد إنجاب طفل حلما لكل زوجين، غير ‫أن تحقيق هذا الحلم قد يتأخر بسبب صعوبات الإنجاب لدى الرجل أو المرأة ‫مثل تقدم عمر المرأة وضعف الحيوانات المنوية للرجل. وعلى الرغم من هذه ‫الصعوبات، فإن هناك خيارات علاجية عديدة تساعد الزوجين على تحقيق حلمهما ‫وإنجاب طفل مثل التلقيح الاصطناعي.

‫وقال البروفيسور يان شتيفين كروسل إن صعوبات الإنجاب لها أسباب عدة، ‫منها ما يتعلق بالمرأة بنسبة 40%، ومنها ما يتعلق بالرجل بنسبة 40%، ‫ومنها ما يتعلق بكليهما بنسبة 20%.

وأوضح رئيس مركز الخصوبة الجامعي متعدد التخصصات بمدينة دوسلدورف ‫الألمانية، أن أسباب صعوبات الإنجاب لدى الرجال تتمثل في التركيز غير ‫الكافي للحيوانات المنوية أو جودتها، بالإضافة إلى ضعف حركة الحيوانات ‫المنوية.‫





‫أما أسباب صعوبات الإنجاب لدى النساء فتتمثل في متلازمة تكيس المبايض، ‫التي تعد أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا لدى النساء، بالإضافة إلى ‫مشاكل في وظيفة قناتي فالوب أو التصاقات في الرحم أو عدوى بالكلاميديا.

عمر المرأة

‫ومن جانبه، أشار البروفيسور رودولف زويفيرت من مركز "تي إف بي" (TFP) للخصوبة بمدينة ‫فيسبادن الألمانية، إلى أن عمر المرأة يعد سببا رئيسيا لصعوبات الإنجاب، ‫موضحا أن مشاكل الإنجاب لدى المرأة تبدأ اعتبارا من عمر 30 عاما، فكلما ‫تقدّم عمر خلية البويضة، قلت الخصوبة، ومن ثم زادت صعوبة حدوث الحمل.

‫وإذا لم يكن هناك اضطراب معروف وكان عمر المرأة أقل من 35 عاما، فيمكن ‫للأزواج عادة محاولة الحمل بشكل طبيعي لمدة عام. وبدءا من سن 35 عاما يجب ألا ينتظر الأزواج طويلا ‫لأن خصوبة المرأة تنخفض بشكل ملحوظ.





‫تلقيح اصطناعي

ولإنجاب طفل، على الرغم من الأمراض أو الاضطرابات الوظيفية أو التقدم في ‫العمر، فإن هناك العديد من الخيارات العلاجية مثل "الإخصاب في المختبر" (in ‫vitro fertilization) المعروف أيضا باسم “التلقيح الاصطناعي”. وفي هذه ‫العملية يتم إخصاب البويضات من قبل خلايا الحيوانات المنوية خارج الرحم.

‫ويعد التلقيح الاصطناعي وسيلة فعالة للحمل، إذ تتراوح نسبة احتمال ‫النجاح في 3 محاولات بين 75% و80%، وذلك اعتمادا على عمر ‫المرأة والاضطراب الموجود.

‫ومن الطرق العلاجية الأخرى حقن الحيوانات المنوية بالبويضة المعروف أيضا ‫بحقن النطفة داخل الهيولي (Intracytoplasmic sperm injection).

‫وتعرف هذه العملية أيضا باسم “الحقن المجهري”، وهي أحد أشكال التلقيح ‫الاصطناعي، حيث يتم حقن حيوان منوي واحد في البويضة مباشرة بواسطة ‫كانيولا. ويعد الحقن المجهري طريقة متقدمة لعلاج تأخر الحمل يتم اللجوء ‫إليها لعلاج حالات الضعف الشديد للسائل المنوي.